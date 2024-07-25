"Вы стали солдатами": как украинцев в Британии готовят воевать с российскими оккупантами (видео)

В Генштабе заявили, что одним из ключевых аспектов этой подготовки является обучение тактике боев в городской застройке и сельской местности.

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Британские военные учат украинских военнослужащих вести бои в урбанизированной местности в рамках операции ИНТЕРФЛЕКС. Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что одним из ключевых аспектов этой подготовки является обучение тактике боев в городской застройке и сельской местности. Инструкторы передают свои знания и опыт. Обучение включает в себя патрулирование, передвижение в городской застройке, основные принципы подхода к дому, вход в дом, захват лестниц, комнат, помещений, безопасную зачистку и содержание здания.

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"В условиях городской застройки не просто подойти к дому и зачистить его. Военные должны одновременно контролировать всю окружающую их местность и сосредотачиваться на всех возможных угрозах. Все движения должны быть контролируемы, прицельны, сосредоточены и профессиональны. Медленно – это плавно, а плавно – это быстро! Медленные, но правильные действия позволяют добиться большей эффективности", — рассказал британский инструктор Стива.

По его словам, при планировании занятий британские инструкторы анализируют опыт украинцев и россиян, пытаясь предоставить максимум актуальных занятий, чтобы новобранцы отработали каждое действие правильно. Кроме того, важна коммуникация.

Украинцы учатся в Великобритании

В сообщении говорится, что после отработки упражнений инструкторы анализируют действия и указывают, что нужно обратить внимание новобранцам.

"Если вы хотите отвоевать свои города и села, вам необходимо знать и уметь, как это делать правильно. Ваши правильные действия минимизируют шансы врага на успех. В скором времени вы отправитесь на фронт, и вам следует быть уверенными, что враг не облегчит вам задачу. Вы больше не гражданские, вы стали солдатами", — сказал британский инструктор.

По его словам, у него была возможность посетить Украину до войны, а потому он хочет помочь украинцам защитить свою страну.

"Украинцы очень мотивированы, поскольку это значит для них много: они воюют за свою страну, свой флаг и свою семью. Если я им позволю, они никогда не прекратят задавать вопросы, ведь они стремятся учиться", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что в 24-й ОМБр появился батальон из экс-осужденных "Характерники". Новобранцы бригады накануне приняли Военную присягу на верность украинскому народу и произнесли молитву украинского националиста.