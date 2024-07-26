"Влучання саме туди, куди треба": наслідки атаки по базі ЗС РФ під Джанкоєм (фото)

Супутникові знімки показують, що під ударом опинилась військова база. OSINT-аналітики розповіли, що на знищеному об’єкті стояв російський зенітно-ракетний комплекс.

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21 липня була атакована військова база у селі Новостепове Джанкойського району. 25 липня у Telegram-каналі з OSINT-аналітикою "Око Гора" опублікували наслідки удару.

Супутникові знімки свідчать про влучання по ремонтній базі.

Супутникове фото об'єкту після удару Фото: Око Гора/Telegram Супутникове фото об'єкту до удару Фото: Око Гора

Фото 2022 року показує, що там стояла техніка російських окупантів.

Супутникове фото об'єкту, зроблене у 2022 році Фото: Око Гора/Telegram

Аналітики зазначили, що уражена база забезпечує ремонт техніки, яка використовується ЗС РФ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

В OSINT-групі "КіберБорошно" заявили, що оприлюднені знімки свідчать про ураження в Новостеповому комплексу С-300В.

Аналітики уточнили, що С-300В, розміщений на території знищеного об’єкта, складався з:

радіолокаційної станції 9С19 "Імбір";

трьох пускових установок 9А84;

однієї пускової установки 9А83.

"Весь комплекс стояв в розгорнутому стані. Отже, він або був робочий, або його відновлювали для подальшого використання. Влучання саме туди, куди треба", — йдеться у пості.

Нагадаємо, вночі на 26 липня у тимчасово окупованому Криму було гучно. У соцмережах повідомили про пожежу та детонацію на аеродромі "Саки".

Також ніч на 26 липня проходила гучно у Ростовській області РФ. Там літали БПЛА та спалахнула пожежа.