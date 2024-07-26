"Влучання саме туди, куди треба": наслідки атаки по базі ЗС РФ під Джанкоєм (фото)
Супутникові знімки показують, що під ударом опинилась військова база. OSINT-аналітики розповіли, що на знищеному об’єкті стояв російський зенітно-ракетний комплекс.
21 липня була атакована військова база у селі Новостепове Джанкойського району. 25 липня у Telegram-каналі з OSINT-аналітикою "Око Гора" опублікували наслідки удару.
Супутникові знімки свідчать про влучання по ремонтній базі.
Фото 2022 року показує, що там стояла техніка російських окупантів.
Аналітики зазначили, що уражена база забезпечує ремонт техніки, яка використовується ЗС РФ на Херсонському та Запорізькому напрямках.
В OSINT-групі "КіберБорошно" заявили, що оприлюднені знімки свідчать про ураження в Новостеповому комплексу С-300В.
Аналітики уточнили, що С-300В, розміщений на території знищеного об’єкта, складався з:
- радіолокаційної станції 9С19 "Імбір";
- трьох пускових установок 9А84;
- однієї пускової установки 9А83.
"Весь комплекс стояв в розгорнутому стані. Отже, він або був робочий, або його відновлювали для подальшого використання. Влучання саме туди, куди треба", — йдеться у пості.
Нагадаємо, вночі на 26 липня у тимчасово окупованому Криму було гучно. У соцмережах повідомили про пожежу та детонацію на аеродромі "Саки".
Також ніч на 26 липня проходила гучно у Ростовській області РФ. Там літали БПЛА та спалахнула пожежа.