F-16 навряд чи суттєво змінять війну в Україні: які особливості їхнього застосування, — WP

Військові оглядачі вважають, що на перших порах західні винищувачі виконуватимуть завдання на безпечній відстані та виступлять як засіб для посилення української ППО.

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Протягом найближчих тижнів в Україні мають з'явитися перші винищувачі F-16, однак українські та західні чиновники попереджають, що ці літаки, попри високі очікування, не матимуть негайного впливу на ситуацію на фронті. Це пов'язано з обмеженим числом літаків і значною кількістю російських систем ППО, здатних їх збити. Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Американські оглядачі зазначають, що перші F-16 будуть використовуватися не для завдавання ударів по наземних цілях і російських військах поблизу фронту, а для посилення української ППО, збиваючи повітряні цілі, такі як ракети, безпілотники й літаки.

Також західні винищувачі можуть протистояти вельми істотній загрозі з боку російської авіації, а точніше атакуватимуть носій авіаційних бомб з УМПК, застосування яких суттєво підриває обороноздатність підрозділів Сил оборони.

Військові експерти з цього приводу кажуть, що F-16 допоможуть "вирівняти шальки терезів із Росією, яка використовує ближню повітряну підтримку" під час наступу ЗС РФ в Україні.

Очікування та перспективи

Тим часом загалом українські повітряні сили отримають не більше однієї ескадрильї — близько 20 літаків — цього року. При цьому тільки шість льотчиків завершать навчання до літа. Виною тому обмежена кількість інструкторів і навчальних майданчиків, що уповільнює процес підготовки фахівців.

На думку льотчика F-16 Мішеля Куррана, багато хто очікує кульмінаційного моменту з прибуттям в Україну цих літаків, однак швидко ситуація не зміниться.

"Вони (F-16) складні. Їх складно підтримувати й експлуатувати. Це, звісно, захоплююче, але ми маємо бути трохи терплячими, щоб побачити результати", — сказав він.

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Ще одним важливим моментом є позиція країн, які мають намір надати Україні літаки, щодо обмежень у їх застосуванні, за прикладом далекобійних ракет. Поки що подібних повідомлень не надходило, однак водночас очікується, що F-16 використовуватимуться обережно. Вони літатимуть на безпечній відстані від фронту, що робить малоймовірним їхнє використання для ударів по об'єктах на території РФ.

Нагадаємо, 10 липня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що процес передання Києву сучасних західних винищувачів F-16 уже розпочався, тому літаки почнуть захищати територію України вже цього літа.

За інформацією ТАСС, російські льотчики готові до зіткнення з винищувачами F-16, які прибудуть в Україну. За словами одного з пілотів, вони нібито "вивчили сильні та слабкі сторони" західних машин.