F-16 вряд ли существенно изменят войну в Украине: какие особенности их применения, — WP

Военные обозреватели считают, что в первое время западные истребители будут выполнять задачи на безопасном расстоянии и выступят в качестве средства для усиления украинской ПВО.

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В течение ближайших недель в Украине должны появиться первые истребители F-16, однако украинские и западные чиновники предупреждают, что эти самолеты, несмотря на высокие ожидания, не окажут немедленного воздействия на ситуацию на фронте. Это связано с ограниченным числом самолетов и значительным количеством российских систем ПВО, способных их сбить. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Американские обозреватели отмечают, что первые F-16 будут использоваться не для нанесения ударов по наземным целям и российским войскам вблизи фронта, а для усиления украинской ПВО, сбивая воздушные цели, такие как ракеты, беспилотники и самолеты.

Также западные истребители могут противостоять весьма существенной угрозе со стороны российской авиации, а точнее будут атаковать носитель авиационных бомб с УМПК, применение которых существенно подрывает обороноспособность подразделений Сил обороны.

Военные эксперты по этому поводу говорят, что F-16 помогут "выровнять чашу весов с Россией, которая использует ближнюю воздушную поддержку" в ходе наступления ВС РФ в Украине.

Ожидания и перспективы

Между тем в общей сложности украинские воздушные силы получат не более одной эскадрильи — около 20 самолетов — в этом году. При этом только шесть летчиков завершат обучение к лету. Виной тому ограниченное количество инструкторов и учебных площадок, что замедляет процесс подготовки специалистов.

По мнению летчика F-16 Мишеля Куррана, многие ожидают кульминационного момента с прибытием в Украину данных самолетов, однако быстро ситуация не изменится.

"Они (F-16) сложные. Их сложно поддерживать и эксплуатировать. Это конечно увлекательно, но мы должны быть немного терпеливы, чтобы увидеть результаты", — сказал он.

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Еще одним немаловажным моментом является позиция стран, которые намерены предоставить Украине самолеты, относительно ограничений в их применении, по примеру дальнобойных ракет. Пока подобных сообщений не поступало, однако в то же время ожидается, что F-16 использоваться осторожно. Они будут летать на безопасном расстоянии от фронта, что делает маловероятным их использование для ударов по объектам на территории РФ.

Напомним, 10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что процесс передачи Киеву современных западных истребителей F-16 уже начался, поэтому самолеты начнут защищать территорию Украины уже этим летом.

По информации ТАСС, российские летчики готовы к столкновению с истребителями F-16, которые прибудут в Украину. По словам одного из пилотов, они якобы "изучили сильные и слабые стороны" западных машин.