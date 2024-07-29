Армія США провела успішну демонстрацію протидії рою безпілотників (відео)

Йдеться про систему C-sUAS, яка для боротьби з дронами використовує керовані ракети, безпілотники-перехоплювачі, електрооптичні та інфрачервоні камери, а також радіочастотні сканери та глушники.

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Об'єднане управління з боротьби з малорозмірними безпілотними системами армії США (JCO) з 3 до 28 червня провело найскладніші на сьогодні випробування з боротьби з малорозмірними БПЛА. Випробування протибезпілотних авіаційних систем (C-sUAS) проклали шлях до створення майбутніх можливостей з протидії атакам численних дронів, повідомляє Army Recognition.

Експерти пишуть, що випробування дали змогу JCO оцінити командно-контрольні можливості дев'яти систем C-sUAS і проаналізувати, як кожна система виявляє та ідентифікує різні типи загроз з боку БПЛА.

Демонстрація представила широкий спектр загроз, що атакують системи C-sUAS масово і хвилями, і охоплювала як кінетичні, так і некінетичні рішення з ураження. Під час експериментів перевіряли різні можливості, як-от керовані ракети, безпілотники-перехоплювачі, електрооптичні/інфрачервоні камери, радіочастотні сканери та радіочастотні глушники.

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"Малі безпілотні літальні апарати становлять значну загрозу для армії та військових операцій США, а також для таких регіонів, як Україна та частина Ізраїлю. Ці безпілотники є недорогим засобом доставлення боєприпасів для цілеспрямованих атак і збору розвідувальних даних про сили противника", — зазначають експерти.

У JCO повідомили, що служба планує почати розробку прототипів конкретних пропозицій C-sUAS у 2025 році, ґрунтуючись на можливостях і потребах командування. А поки проводиться аналіз результатів випробувань.

Тим часом було зазначено, що JCO вибрав дві пропозиції від компанії ELTA North America з Меріленда, включно з рішенням для встановлення на транспортний засіб і рішенням для транспортування систем у складі взводу.

Раніше повідомлялося, що у відповідь на загрози з боку безпілотників, армія США вперше застосувала свою новітню мобільну інтегровану систему захисту від дронів M-LIDS.