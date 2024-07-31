ГУР атакувало захоплену РФ авіабазу в Сирії: там готували найманців, — ЗМІ (відео)

Українські розвідники знищили російський комплекс РЕБ та завдали ударів безпілотниками. Атака відбулася після зустрічі лідерів Сирії та РФ.

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Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України завдали комплексного удару по російській авіабазі в Сирії. Ексклюзивні кадри, отримані від джерел, 31 липня опублікували у Kyiv Post.

"На відео, ймовірно, можна побачити головні моменти атаки: спочатку знищується російський мобільний комплекс РЕБ, а потім безпілотники атакують російські військові об’єкти на самій авіабазі", — зазначили журналісти.

Джерела ЗМІ у спецслужбі розповіли, що операцію наприкінці липня 2024 року провернула група "Хімік". Ціллю атаки стала військова техніка РФ на захопленому нею аеродромі Кувейрес, розташованому на схід від Алеппо.

Цей аеродром країна-агресорка контролює та використовує у військових цілях з 2015 року. Неназваний співрозмовник у розвідці пояснив, що на об’єкті тренували іноземних найманців, яких відправляли воювати в Україну.

Фото, надане джерелом з розвідки Фото: Kyiv Post Фото, надане джерелом з розвідки Фото: Kyiv Post

Зазначається, що спецпризначенці ГУР завдали удару наступного дня після зустрічі лідера РФ Володимира Путіна та президента Сирії Башара Асада. Вона проходила 24 липня.

Нагадаємо, ще 6 травня 2023 року керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що розвідка "вбивала росіян і вбиватиме росіян у будь-якій точці земної кулі до повної перемоги України".

У червні цього року, за даними ЗМІ, за підтримки спецпризначенців ГУР сирійські повстанці завдали численних ударів по силах РФ. Цілями атак були колони військової техніки, блокпости, опорні пункти, піші патрулі тощо.