ГУР атаковало захваченную РФ авиабазу в Сирии: там готовили наемников, — СМИ (видео)

Украинские разведчики уничтожили российский комплекс РЭБ и нанесли удары беспилотниками. Атака состоялась после встречи лидеров Сирии и РФ.

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Спецназовцы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины нанесли комплексный удар по российской авиабазе в Сирии. Эксклюзивные кадры, полученные от источников, 31 июля опубликовали в Kyiv Post.

"На видео, вероятно, можно увидеть главные моменты атаки: сначала уничтожается российский мобильный комплекс РЭБ, а затем беспилотники атакуют российские военные объекты на самой авиабазе", — отметили журналисты.

Источники СМИ в спецслужбе рассказали, что операцию в конце июля 2024 года провернула группа "Химик". Целью атаки стала военная техника РФ на захваченном ею аэродроме Кувейрес, расположенном к востоку от Алеппо.

Этот аэродром страна-агрессор контролирует и использует в военных целях с 2015 года. Неназванный собеседник в разведке объяснил, что на объекте тренировали иностранных наемников, которых отправляли воевать в Украину.

Фото, предоставленное источником из разведки Фото: Kyiv Post Фото, предоставленное источником из разведки Фото: Kyiv Post

Отмечается, что спецназовцы ГУР нанесли удар на следующий день после встречи лидера РФ Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада. Она проходила 24 июля.

Напомним, еще 6 мая 2023 года руководитель ГУР Кирилл Буданов заявлял, что разведка "убивала россиян и будет убивать россиян в любой точке земного шара до полной победы Украины".

В июне этого года, по данным СМИ, при поддержке спецназовцев ГУР сирийские повстанцы нанесли многочисленные удары по силам РФ. Целями атак были колонны военной техники, блокпосты, опорные пункты, пешие патрули и тому подобное.