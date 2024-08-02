ЗСУ зупинили ворога на Харківщині: експерт розповів, як їм це вдалося (відео)

Окупанти не можуть становити якоїсь серйозної стратегічної загрози. Поточні бої тривають по всій лінії держкордону — від Чернігівської області й до Купʼянського напрямку на Харківщині, де починається зона активних бойових дій, розповів військовий експерт Сергій Грабський.

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Збройні сили України унеможливили проведення наступу російських окупантів та знищили їхній бойовий потенціал в Харківській області. Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі FREEДОМ.

За його словами, українці унеможливили проведення ворогом операції із захоплення Харкова, тому ворог змінив пріоритет та сконцентрувався на інших ділянках фронту.

"З військового погляду є абсолютно безглуздим завданням утримувати якісь населені пункти, які не мають жодного стратегічного чи навіть оперативного значення, тому що вони не є плацдармами, не є районами, де можна розгорнути ударні угруповання, з яких проводити наступ", — сказав Сергій Грабський.

Він зазначив, що це лише ділянки території, які навіть близько не розташовані до українських укріплень на цьому напрямку, ворог застряг "буквально в смузі забезпечення".

Грабський повідомив, що з військового погляду противнику потрібно було б піти звідти, оскільки триматися немає жодного сенсу. Проте, з огляду на розуміння ефективності в армії ворога, окупанти триматимуться за кожен клаптик української землі.

Він переконаний, що росіяни не можуть становити якоїсь серйозної стратегічної загрози, оскільки той бойовий потенціал, який вони вклали в наступальний порив, був знищений українцями. Сергій Грабський наголосив, що бої продовжуються безперервно по всій лінії держкордону, починаючи з Чернігівської області та до Купʼянського напрямку на Харківщині, де починається зона активних бойових дій. Він вважає, що вони продовжуватимуться у найближчій перспективі.

"Росія також буде розтягувати на цей напрямок свої частини, підрозділи, щоб створювати видимість активності, спроби контратакувати та, як вони думають, утримувати значні підрозділи українських військ на цьому напрямку", — додав експерт.

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Нагадаємо, 2 серпня представники ОТУ "Харків" розповіли, що ситуація на Харківщині складна. Зокрема, противник продовжує спроби штурмів для захоплення нових територій.

1 серпня військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович повідомив, що ЗС РФ не припиняють штурмувати напрямок Борової на Харківщині. Для цього росіяни використовують піхоту та легку техніку.