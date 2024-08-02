ВСУ остановили врага на Харьковщине: эксперт рассказал, как им это удалось (видео)

Оккупанты не могут представлять какой-то серьезной стратегической угрозы. Текущие бои идут по всей линии госграницы — от Черниговской области и до Купянского направления на Харьковщине, где начинается зона активных боевых действий, рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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Вооруженные силы Украины сделали невозможным проведение наступления российских оккупантов и уничтожили их боевой потенциал в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский в эфире FREEДОМ.

По его словам, украинцы сделали невозможным проведение врагом операции по захвату Харькова, поэтому враг изменил приоритет и сконцентрировался на других участках фронта.

"С военной точки зрения является абсолютно бессмысленной задачей удерживать какие-то населенные пункты, которые не имеют никакого стратегического или даже оперативного значения, потому что они не являются плацдармами, не являются районами, где можно развернуть ударные группировки, из которых проводить наступление", — сказал Сергей Грабский.

Он отметил, что это лишь участки территории, которые даже близко не расположены к украинским укреплениям на этом направлении, враг застрял "буквально в полосе обеспечения".

Грабский сообщил, что с военной точки зрения противнику нужно было бы уйти оттуда, поскольку держаться нет никакого смысла. Однако, исходя из понимания эффективности в армии врага, оккупанты будут держаться за каждый клочок украинской земли.

Он убежден, что россияне не могут представлять какой-то серьезной стратегической угрозы, поскольку тот боевой потенциал, который они вложили в наступательный порыв, был уничтожен украинцами. Сергей Грабский отметил, что бои продолжаются непрерывно по всей линии госграницы, начиная с Черниговской области и до Купянского направления на Харьковщине, где начинается зона активных боевых действий. Он считает, что они будут продолжаться в ближайшей перспективе.

"Россия также будет растягивать на это направление свои части, подразделения, чтобы создавать видимость активности, попытки контратаковать и, как они думают, удерживать значительные подразделения украинских войск на этом направлении", — добавил эксперт.

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Напомним, 2 августа представители ОТГ "Харьков" рассказали, что ситуация на Харьковщине сложная. В частности, противник продолжает попытки штурмов для захвата новых территорий.

1 августа военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович сообщил, что ВС РФ не прекращают штурмовать направление Боровой на Харьковщине. Для этого россияне используют пехоту и легкую технику.