Удари по Кримському мосту і плани ЗС РФ до кінця року: головне з інтерв'ю Буданова (відео)

За словами начальника української розвідки, російське завдання максимум — узяти Україну під свій контроль, і це не змінювалося з моменту початку повномасштабної війни. Зараз же противник зосереджений на окупації Донецької та Луганської областей.

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Україна і Росія не зможуть знищити енергосистеми одна одної, а перебування окупантів у Харківській області — лише питання часу. Про це під час інтерв'ю в ефірі телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) Кирило Буданов.

За його словами, ЗС РФ почали наступ у Харківській області для того, щоб спробувати створити буферну зону. У результаті в них нічого не вийшло, хоч вони і не кинуть ці спроби найближчим часом.

"Тому що вони ж так і залишилися на окупованих територіях Харківської області. Але це питання часу", — заявив Кирило Буданов.

Щодо енергосистеми обох країн глава української розвідки додав, що повністю знищити її в Росії — неможливо, проте зробити життя противника важким цілком реально.

Водночас Росія також не зможе знищити енергосистему України повністю.

"Повністю ми її не покладемо. Як і вони нам повністю теж не покладуть. Радянська система була максимально розгалужена і дубльована умовно там три чи чотири, або в певних вузлах дубль іде. Зробити важким життя — можна. Повністю зруйнувати — майже нереально", — продовжив Кирило Буданов.

Зараз вузли енергосистеми РФ сильно захищені, адже противник пішов шляхом нарощування систем ППО. Москві набагато простіше це зробити, ніж Києву, адже вона є виробником такого озброєння.

Плани ЗС РФ до кінця року. У ГУР МОУ вважають, що решту місяців 2024 року російські окупанти намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької області — це завдання мінімум, яке жодного разу не змінювалося за час повномасштабної війни. А ось щодо завдання максимум — росіяни, як і раніше, хочуть отримати контроль над Україною будь-яким шляхом.

Кримський міст. Кирило Буданов не виключає, що незаконну споруду на тимчасово окупованому півострові буде знищено найближчим часом і шанс на це високий. Україна регулярно веде роботу над цим питанням.

"Усі працюють і над дальніми ударами, і над цим (знищенням Керченського мосту — ред.). Це все вимагає, скажімо так, комплексного рішення. Робота йде", — заявив глава розвідки.

Водночас відповідаючи на запитання про те, чи відбудеться ця подія в найближчі кілька місяців або до кінця року, у ГУР відповіли, що "шанси є".

Нагадаємо, 21 червня повідомлялося, що Кирило Буданов розповів, як бачить завершення війни в Україні. За словами глави української розвідки, він упевнений, що з Росією корейський, молдавський і німецький сценарії не спрацюють. Він звинуватив лідера РФ Володимира Путіна в "підриві системи світової безпеки".