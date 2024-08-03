Удары по Крымскому мосту и планы ВС РФ до конца года: главное из интервью Буданова (видео)

По словам начальника украинской разведки, российская задача максимум — взять Украину под свой контроль и это не менялось с момента начала полномасштабной войны. Сейчас же противник сосредоточен на оккупации Донецкой и Луганской областей.

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Украина и Россия не смогут уничтожить энергосистемы друг друга, а нахождение оккупантов в Харьковской области — лишь вопрос времени. Об этом во время интервью в эфире телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) Кирилл Буданов.

По его словам, ВС РФ начали наступление в Харьковской области для того, чтобы попытаться создать буферную зону. В результате у них ничего не получилось, хоть они и не бросят эти попытки в ближайшее время.

"Потому что они же так и остались на оккупированных территориях Харьковской области. Но это вопрос времени", — заявил Кирилл Буданов.

Касаемо энергосистемы обеих стран глава украинской разведки добавил, что полностью уничтожить ее в России — невозможно, однако сделать жизнь противника тяжелой вполне реально.

В то же время, Россия также не сможет уничтожить энергосистему Украины полностью.

"Полностью мы ее не положим. Как и они нам полностью тоже не положат. Советская система была максимально разветвленная и дублированная условно там три или четыре, или в определенных узлах дубль идет. Сделать тяжелой жизнь — можно. Полностью разрушить — почти нереально", — продолжил Кирилл Буданов.

Сейчас узлы энергосистемы РФ сильно защищены, ведь противник пошел путем наращивания систем ПВО. Москве гораздо проще это сделать, чем Киеву, ведь она является производителем такого вооружения.

Планы ВС РФ до конца года. В ГУР МОУ считают, что оставшиеся месяцы 2024 года российские оккупанты будут пытаться выйти на административные границы Донецкой области — это задача минимум, которая ни разу не менялась за время полномасштабной войны. А вот касаемо задачи максимум — россияне по-прежнему хотят получить контроль над Украиной любым путем.

Крымский мост. Кирилл Буданов не исключает, что незаконное сооружение на временно оккупированном полуострове будет уничтожено в ближайшее время и шанс на это высокий. Украина регулярно ведет работу над этим вопросом.

"Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Керченского моста — ред.). Это все требует, скажем так, комплексного решения. Работа идет", — заявил глава разведки.

При этом отвечая на вопрос о том, произойдет ли это событие в ближайшие несколько месяцев или до конца года в ГУР ответили, что "шансы есть".

Напомним, 21 июня сообщалось, что Кирилл Буданов рассказал, как видит завершение войны в Украине. По словам главы украинской разведки, он уверен, что с Россией корейский, молдавский и немецкий сценарии не сработают. Он обвинил лидера РФ Владимира Путина в "подрыве системы мировой безопасности".