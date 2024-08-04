Нова коаліція з НАТО: Зеленський пропонує Заходу збивати ракети РФ над Україною

Після доставки в Україну винищувачів F-16, логічно залучити авіацію союзників до захисту неба. Українські дипломати займуться організацією тематичної зустрічі з партнерами, заявив Володимир Зеленський.

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Україна хоче узгодити з НАТО створення коаліції країн для перехоплення російських ракет. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ, де були представлені перші винищувачі F-16.

За словами глави держави, потрібно опрацювати більше технічних можливостей, щоб небо над Україною захищала авіація союзників.

"Мені здається, що це рішення, напевно, для партнерів складне. Вони завжди бояться зайвої ескалації. Ми боремося з цим, будемо працювати над цим", — наголосив президент.

Цієї коаліції дійсно не вистачає на сьогодні, і це стане великою відповідальністю для однієї країни взяти відповідальність і допомагати ЗСУ збивати російські ракети, додав він.

"Так, вони [російські війська] б'ють по Україні, але вони б'ють і в напрямку наших сусідів. Безумовно, насамперед країн Альянсу", — акцентував увагу Зеленський.

Президент уже дав завдання українським дипломатам працювати з НАТО над напрацюванням відповідної зустрічі, де сторони обговорять захист українського неба. Непоганим варіантом він вважає скликання засідання ради "Україна-НАТО".

Нагадаємо, перші десять з обіцяних 79 винищувачів F-16 уже прибули в Україну. За даними західних ЗМІ, літаки привезли в останній день липня.

Пілоти ЗСУ вже здійснили перші бойові вильоти на F-16. Відомо, що поки винищувачі використовували з метою протиповітряної оборони.