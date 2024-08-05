Заміна "Чорним яструбам": яка доля американського конвертоплана V-280 Valor

Програма створення машини в межах FLRAA просувається, але вельми повільними темпами. Армія США очікує отримати V-280 Valor тільки до 2030 року.

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Американський проєкт із заміни багатоцільового вертольота UH-60 Black Hawk у межах програми Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) продовжує рух уперед. На його заміну має прийти конвертоплан V-280 Valor від компанії Bell і, хоча розробка машини триває, темп реалізації проєкту залишається далеко не таким швидким, як очікувалося. Про те, як просувається проєкт і коли V-280 підніметься в повітря йдеться в матеріалі Breaking Defense.

Повідомляється, що минулого тижня Пентагон офіційно повідомив про досягнення важливої віхи в проєкті — Milestone B. Цей етап охоплює оцінку технологічної життєздатності, прогнозування ризиків з погляду безпеки, проєктування, виробництва, підтримки та вартості. Відтак, V-280 Valor переходить до наступного етапу — Engineering & Manufacturing Development (EMD). Першим практичним кроком цього етапу стане можливість замовлення прототипів.

За словами представників служби, план полягає в тому, щоб підняти в повітря перший прототип FLRAA у 2026 році. Якщо все піде без ускладнень, служба хоче перейти до дрібносерійного виробництва у 2028 році, а потім передати перший гвинтокрилий апарат солдатам у 2030 році.

"Майбутні поля битв вимагають розширеного маневру, здатності підтримувати та забезпечувати командування і контроль на великих відстанях і, звичайно, евакуювати наших поранених. Маючи приблизно вдвічі більшу дальність і вдвічі більшу швидкість, FLRAA забезпечує неперевершені бойові можливості для об'єднаних сил", — сказав представник Міноборони генерал-майор Майкл Маккаррі.

Фото: The Bell

Фото: The Bell

Тим часом оглядачі Defense Express зазначили, що армія США може замовити для випробувань шість V-280 Valor, оскільки конвертоплан уже літає. Однак є різниця між поточною версією V-280 Valor і остаточним виглядом машини, яка буде запущена в серійне виробництво.

У Пентагоні вже заявили, що зміни будуть мінімальними та поточна версія їх влаштовує. Ці заяви було зроблено ще у квітні 2023 року, коли переможець конкурсу почав проходити етапи бюрократичних процедур для отримання статусу Program of record.

Також оглядачі звернули увагу на бюджет програми в 1,3 млрд доларів. Компанія Bell не тільки отримала контракт на значну суму, а й відкрила доступ до значної частини авіаційного ринку із загальною оцінкою заміни UH-60 Black Hawk тільки для США в 70 млрд доларів.

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Раніше Фокус переклав статтю Пітера Сучіу про те, як і чому не злетів стелс-вертоліт RAH-66 Comanche. У публікації було зазначено, що американська армія хотіла замінити застарілі моделі гелікоптерів на один стелс-вертоліт — це вилилося в проєкт Comanche, який так і не став реальністю.