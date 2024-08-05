У РФ уже не говорять про "червону лінію" і применшують значення F-16 для поля бою в Україні, — ISW

За словами аналітиків, Україна і Захід неодноразово перетинали російські "червоні лінії" — і помітної реакції Кремля на це не було. Аналогічної відповіді варто очікувати також і на появу в України F-16.

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Російські провоєнні блогери висловилися про прибуття західних винищувачів F-16 в Україну. В опублікованих постах простежується спроба применшити наслідки цієї події для передової. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 5 серпня.

За словами аналітиків, такі публікації явно суперечать колишнім інформаційним наративам РФ, які були покликані представити постачання F-16 та інших західних систем озброєння як остаточну "червону лінію". Кілька російських провоєнних блогерів заявили, що західні та українські ЗМІ роздмухують галас навколо постачання F-16 Україні, нібито щоб відвернути увагу від невдач на полі бою.

Багато російських джерел одразу ж перейшли до обговорення теми про те, що російські війська почнуть полювання на ці літаки. Коментатори та офіційні особи нерідко заявляли, що постачання західної зброї Україні являє собою червону межу, перетин якої змусить Росію перейти до більшої ескалації.

Водночас дії Росії неодноразово доводили, що згадка про "червоні лінії" — це рефлексивний метод контролю, покликаний утримати Захід від постачання Україні додаткової військової допомоги.

Рішення українського керівництва та західних партнерів неодноразово перетинали так звані "червоні лінії", які Росія встановлювала з початку війни. При цьому з боку Кремля значної реакції не було. Коментарі російських джерел вказують на те, що аналогічної відповіді варто очікувати також і на появу в України F-16.

Нагадаємо, що прибулі в Україну F-16 укомплектовані новітнім захистом від російських ракет.

Також повідомлялося, що РФ використовує західні компоненти для російських ракет Х-32, якими завдаються удари по Україні.