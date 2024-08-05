В РФ уже не говорят о "красной линии" и преуменьшают значение F-16 для поля боя в Украине, — ISW

По словам аналитиков, Украина и Запад неоднократно пересекали российские "красные линии" — и заметной реакции Кремля на это не было. Аналогичного ответа стоит ожидать и на появление у Украины F-16.

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Российские провоенные блогеры высказались о прибытии западных истребителей F-16 в Украину. В опубликованных постах прослеживается попытка преуменьшить последствия этого события для передовой. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 5 августа.

По словам аналитиков, такие публикации явно идут вразрез с прежними информационными нарративами РФ, которые были призваны представить поставку F-16 и других западных систем вооружения как окончательную "красную линию". Несколько российских провоенных блогеров заявили, что западные и украинские СМИ раздувают шумиху вокруг поставок F-16 Украине, якобы чтобы отвлечь внимание от неудач на поле боя.

Многие российские источники тут же перешли к обсуждению темы о том, что российские войска начнут охоту на эти самолеты. Российские комментаторы и официальные лица нередко заявляли, что поставка западного оружия Украине представляет собой красную черту, пересечение которой вынудит Россию перейти к большей эскалации.

Вместе с тем действия России неоднократно доказывали, что упоминание о "красных линиях" — это рефлексивный метод контроля, призванный удержать Запад от поставок Украине дополнительной военной помощи.

Решения украинского руководства и западных партнеров неоднократно пересекали так называемые "красные линии", которые Россия устанавливала с начала войны. При этом со стороны Кремля значительной реакции не было. Комментарии российских источников указывают на то, что аналогичного ответа стоит ожидать и на появление у Украины F-16.

Напомним, что прибывшие в Украину F-16 укомплектованы новейшей защитой от российских ракет.

Также сообщалось, что РФ использует западные компоненты для российских ракет Х-32, которыми наносятся удары по Украине.