Росіяни штурмують позиції ЗСУ на мотоциклах: офіцер розповів про небезпеку біля Невельського

У районі Невельського на Донбасі російські військові мають успіхи в штурмах на мотоциклах. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожі наступи, розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Збройні сили Російської Федерації штурмують позиції українських бійців на мотоциклах в районі Невельського Донецької області. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі ввечері 5 серпня.

"Прямо зараз п*дари штурмують на байках наші позиції в районі Невельського", — сказав офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

Ситуація у районі Невельського

Він зазначив, що російські військові мають успіхи. Ба більше, військовослужбовець порадив не сміятися з ворожих штурмів на мотоциклах.

"Є хто ще досі угарає зі штурмів на мотоциклах? — не раджу, не бачу нічого смішного", — додав він.

Що відбувається на фронті: дані Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку від початку 5 серпня українські бійці відбили 24 наступальних та штурмових дій окупантів у районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Станом на вечір, 5 серпня, ще триває сім боєзіткнень.

Українські бійці вживають заходів у тримання визначених рубежів. Зокрема, противник вже втратив 150 осіб ліквідованими та пораненими. Також було знищено:

дві артилерійські системи;

дві ББМ;

три дрони;

дві одиниці автомобільної техніки;

три одиниці спеціальної техніки.

Також було пошкоджено:

дві ББМ;

два автомобілі;

три артсистеми.

Нагадаємо, 19 липня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що ЗС РФ систематично застосовували тактику атак на мотоциклах на Оріхівському напрямку Запорізької області. За його словами, ворог йшов на штурм малими групами.

9 липня офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко розповів, що в районі Часового Яру на Донбасі окупанти пробували пересуватися різними способами, зокрема й на багі, мотоциклах. Він наголосив, що це не допомагало противнику уникнути колосальних втрат.