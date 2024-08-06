Навіть після поставок 79 F-16 Україні не всі будуть у боєготовності, — Defense Express

За словами аналітиків, питання щодо розміщення всіх F-16 в Україні все ще не вирішене, оскільки важливо не зробити для ворога подарунок.

Related video

Україна нарешті отримала довгоочікувані винищувачі F-16, але важлива й їхня кількість, щоб домогтися перелому. Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Захід пообіцяв 79 машин, але з украй розтягнутим постачанням — аж до 2028 року, коли Бельгія планує передати свої останні літаки. На першому етапі Україна навряд чи зможе розраховувати більше, ніж на 10-20 літаків.

Але навіть якби Україні одразу передали всі 79 або 128 багатофункціональних винищувачів — а це нагальна потреба ЗСУ, за словами президента Володимира Зеленського — Повітряні сили все ж таки не отримали б аналогічну кількість боєздатних винищувачів.

До всього іншого, є потреба і в фахівцях, які пройшли навчання та отримали сертифікат пілотів F-16 — мінімум 79 льотчиків. Пропускна спроможність центрів навчання вже відома: центр підготовки в Румунії нещодавно випустив першу групу з 7 пілотів, які навчалися 8 місяців.

І з лютого цього року це єдиний центр підготовки пілотів F-16 у Європі. Водночас самому Бухаресту не вистачає пілотів, за наявності лише 17 літаків, куплених у 2013 році в Португалії. Наразі румунські ЗС посилюються одразу 32 F-16, які передає Норвегія.

Аналітики зазначають, що в теорії питання людського ресурсу може бути вирішене за допомогою іноземних добровольців та/або приватних військових компаній.

Але залишається питання обслуговування та озброєння цих машин. Тому що з цим теж не все гладко. Зокрема у США вже просувається позиція, що європейські партнери по НАТО повинні закуповувати у США озброєння для українських F-16.

Насамкінець, потрібен і обсяг запасних частин, двигунів, вузлів та агрегатів для ремонту літаків. Важливою є і пропускна спроможність авіаційних ремонтних підприємств, бо обслуговувати та відновлювати машини, які експлуатуються в бойових умовах, необхідно значно частіше, ніж у мирні часи.

Де зберігати F-16?

Питання щодо розміщення цих 79 F-16 в Україні все ще не вирішене. Адже важливо не зробити для ворога подарунок — і не поставити їх впритул один до одного на одному аеродромі. Потрібно близько 6-7 авіабаз, на яких винищувачі не тільки будуть розосереджені, а й перебуватимуть у захищених укриттях. До того ж кількість укриттів має значно перевищувати кількість наявних літаків.

До всього іншого, кожну авіабазу необхідно прикрити комплексом типу Patrtiot, а бажано двома. Знадобляться й інші ЗРК, щоб відбивати ворожі далекобійні атаки — чи то гіперзвукові ракети, чи то "Шахеди". Потрібні системи РЕБ та ефективна протидія розвідувальним БпЛА. Йдеться про 6-14 батарей Patrtiot, ЗРК типу NASAMS та інші установки з фахівцями, які знають, як з усім цим працювати.

"Саме тому, попри поверхневе уявлення про те, що головна проблема — брак самих F-16, це комплекс справді глобальних проблем, які лавиною накопичуються одна за одною. Але головне, що вони будуть поступово та планомірно вирішуватися", — зазначають автори публікації.

Нагадаємо, що у РФ уже не говорять про "червону лінію" і применшують значення F-16 для поля бою.

Також повідомлялося, що F-16 захистять від російських ракет у найнебезпечнішому повітряному просторі у світі — небі над Україною.