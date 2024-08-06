Даже после поставок 79 F-16 Украине не все будут в боеготовности, — Defense Express

По словам аналитиков, вопрос относительно размещения всех F-16 в Украине все еще не разрешен, поскольку важно не сделать для врага подарок.

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Украина наконец-то получила долгожданные истребители F-16, но важно и их количество, чтобы добиться перелома. Об этом говорится в материале Defense Express.

Запад пообещал 79 машин, но с крайне растянутым снабжением — вплоть до 2028 года, когда Бельгия планирует передать свои последние самолеты. На первом этапе Украина вряд ли сможет рассчитывать больше, чем на 10-20 самолетов.

Но даже если бы Украине сразу передали все 79 или 128 многофункциональных истребителей — а это насущная необходимость ВСУ, по словам президента Владимира Зеленского — Воздушные силы все же не получили бы аналогичное количество боеспособных истребителей.

Ко всему прочему, есть потребность и в специалистах, прошедших обучение и получивших сертификат пилотов F-16 — минимум 79 летчиков. Пропускная способность центров обучения уже известна: центр подготовки в Румынии недавно выпустил первую группу из 7 пилотов, которые учились 8 месяцев.

И с февраля этого года это единственный центр подготовки пилотов F-16 в Европе. При этом самому Бухаресту не хватает пилотов, при комплекте всего на 17 самолетов, купленных в 2013 году в Португалии. Сейчас румынские ВС усиливаются сразу 32 F-16, которые передает Норвегия.

Аналитики отмечают, что в теории вопрос человеческого ресурса может быть решен посредством иностранных добровольцев и/или частных военных компаний.

Но остается вопрос обслуживания и вооружения этих машин. Потому что с этим тоже не все гладко. В частности, в США уже продвигается позиция, что европейские партнеры по НАТО должны закупать у США вооружение для украинских F-16.

В довершение всего, нужен и объем запасных частей, двигателей, узлов и агрегатов для ремонта самолетов. Важна и пропускная способность авиационных ремонтных предприятий, так как обслуживать и восстанавливать машины, которые эксплуатируются в боевых условиях, необходимо значительно чаще, чем в мирные времена.

Где хранить F-16?

Вопрос относительно размещения этих 79 F-16 в Украине все еще не разрешен. Ведь важно не сделать для врага подарок — и не поставить их вплотную друг к другу на одном аэродроме. Нужно порядка 6-7 авиабаз, по которым истребители не только будут рассредоточены, но и находиться в защищенных укрытиях. К тому же, количество укрытий должно значительно превышать количество имеющихся самолетов.

Ко всему прочему, каждую авиабазу необходимо прикрыть комплексом типа Patrtiot, а желательно двумя. Понадобятся и другие ЗРК, чтобы отражать враждебные дальнобойные атаки — будь то гиперзвуковые ракеты или "Шахеды". Нужны системы РЭБ и эффективное противодействие разведывательным БПЛА. Речь идет о 6-14 батареях Patrtiot, ЗРК типа NASAMS и прочих установках со специалистами, которые знают, как со всем этим работать.

"Именно поэтому, несмотря на поверхностное представление о том, что главная проблема — нехватка самих F-16, это комплекс действительно глобальных проблем, которые лавиной следуют одна за другой. Но главное, что они будут постепенно и планомерно решаться", — отмечают авторы публикации.

Напомним, что в РФ уже не говорят о "красной линии" и преуменьшают значение F-16 для поля боя.

Также сообщалось, что F-16 защитят от российских ракет в самом опасном воздушном пространстве в мире — небе над Украиной.