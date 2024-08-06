РФ накопичує сили на Харківщині: в НГУ розповіли про плани ворога на Липці

Район Липців на Харківщині був окупованим у 2022 році. Російські військові могли обстрілювати зі ствольної артилерії Салтівку та кільцеву дорогу поблизу обласного центру, розповів штаб-сержант служби звʼязків з громадськістю 13-ї бригади НГУ "Хартія" Кирило Дучко.

Related video

На Харківському напрямку спостерігається важка, але стабільна ситуація. Сили оборони не дають російським окупантам підійти до Липців. Про це повідомив штаб-сержант служби звʼязків з громадськістю 13-ї бригади НГУ "Хартія" Кирило Дучко в ефірі "Еспресо".

"Ситуація (на Харківському напрямку, — ред.) важка, але стабільна. Воїни бригади контролюють й тримають займані рубежі", — сказав Кирило Дучко.

За його словами, українські військові роблять усе, аби не допустити противника до Липців, оскільки цей населений пункт є стратегічним для росіян.

Військовослужбовець зазначив, що бійці спостерігають накопичення ворожих сил у зоні відповідальності бригади. Наразі ж окупанти хочуть вийти до Липців. Зокрема, у 2022 році ця територія була тимчасово окупована, а тому російські військові могли обстрілювати зі ствольної артилерії Салтівку та кільцеву дорогу поблизу Харкова.

Кирило Дучко додав, що Сили оборони спостерігають ворожі накопичення, проте завжди готові дати відсіч, навіть попри перевагу окупантів в особовому складі.

Нагадаємо, 5 серпня представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" полковник Віталій Саранцев розповів, що ворог перекидає сили з Луганської області на Харківський напрямок. За його словами, противник залучає іноземців.

3 серпня в оперативно-тактичному угрупуванні "Харків" повідомили, що росіяни переміщують особовий склад у Вовчанську на Харківщині. Окупанти ведуть наступальні дії для розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста.