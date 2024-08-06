РФ накапливает силы на Харьковщине: в НГУ рассказали о планах врага на Липцы

Район Липцов на Харьковщине был оккупирован в 2022 году. Российские военные могли обстреливать из ствольной артиллерии Салтовку и кольцевую дорогу вблизи областного центра, рассказал штаб-сержант службы связей с общественностью 13-й бригады НГУ "Хартия" Кирилл Дучко.

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На Харьковском направлении наблюдается тяжелая, но стабильная ситуация. Силы обороны не дают российским оккупантам подойти к Липцам. Об этом сообщил штаб-сержант службы связей с общественностью 13-й бригады НГУ "Хартия" Кирилл Дучко в эфире "Эспрессо".

"Ситуация (на Харьковском направлении, — ред.) тяжелая, но стабильная. Воины бригады контролируют и держат занимаемые рубежи", — сказал Кирилл Дучко.

По его словам, украинские военные делают все, чтобы не допустить противника к Липцам, поскольку этот населенный пункт является стратегическим для россиян.

Военнослужащий отметил, что бойцы наблюдают накопление вражеских сил в зоне ответственности бригады. Сейчас же оккупанты хотят выйти к Липцам. В частности, в 2022 году эта территория была временно оккупирована, а потому российские военные могли обстреливать из ствольной артиллерии Салтовку и кольцевую дорогу вблизи Харькова.

Кирилл Дучко добавил, что Силы обороны наблюдают вражеские накопления, однако всегда готовы дать отпор, даже несмотря на преимущество оккупантов в личном составе.

Напомним, 5 августа представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" полковник Виталий Саранцев рассказал, что враг перебрасывает силы из Луганской области на Харьковское направление. По его словам, противник привлекает иностранцев.

3 августа в оперативно-тактической группировке "Харьков" сообщили, что россияне перемещают личный состав в Волчанске на Харьковщине. Оккупанты ведут наступательные действия для расширения зоны контроля в северной и центральной частях города.