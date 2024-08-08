Готується до польоту: Kratos почала розробку нової версії XQ-58 із вбудованим шасі (відео)

Інтеграція внутрішніх стійок шасі дасть змогу БПЛА використовувати традиційні злітно-посадкові смуги, а також дозволить оснастити його додатковими системами озброєння.

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Компанія Kratos розпочала створення нової версії безпілотного літального апарата XQ-58 Valkyrie, оснащеної вбудованим шасі, що свідчить про значне поліпшення моделі. Про це 7 серпня повідомили у The War Zone.

Генеральний директор компанії, Ерік ДеМарко, підтвердив цю інформацію в межах останнього квартального звіту про прибутки компанії. Він зазначив, що оновлена версія "Валькірії" отримає не тільки поліпшені технічні характеристики, а й можливість озброєння внутрішніми системами.

"Дуже скоро у нас буде літати Valkyrie з власним внутрішнім шасі, яка матиме додаткову зброю", — сказав він.

Що нового в безпілотнику

Нова версія безпілотника XQ-58 Valkyrie стане важчою і продуктивнішою, пропонуючи Військово-повітряним силам США додаткові можливості в межах програми спільних бойових літаків (Collaborative Combat Aircraft, CCA). Інтеграція внутрішніх стійок шасі дасть змогу дрону відповідати сучасним вимогам військових ефективніше.

Крім цього, Kratos розробляє новий пусковий візок для наявних моделей XQ-58, що дозволить їм використовувати традиційні злітно-посадкові смуги. Однак впровадження цієї технології може вимагати компромісів, таких, як обмеження на злітну вагу, що може вплинути на дальність польоту.

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Третя серія виробництва XQ-58 вже готується до запуску. Очікується, що нова версія передбачатиме останні технології, спрямовані на підвищення бойових можливостей. Хоча офіційні замовники поки що не оголошені, відомо, що Kratos активно працює над новими проєктами для потенційних клієнтів.

Наявні версії БПЛА вже демонструють високу гнучкість, даючи можливість встановлювати різні види озброєнь і систем, що робить їх придатними для широкого спектра бойових сценаріїв. У довгостроковій перспективі ця адаптація може зіграти ключову роль у розвитку безпілотних технологій і зміцненні позицій Kratos на конкурентному ринку, зазначили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили США стануть другим оператором безпілотника XQ-58A Valkyrie. У 2023 році було підписано контракт на закупівлю двох БПЛА вартістю 15,5 млн доларів.