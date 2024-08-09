Удар росіян по Костянтинівці: окупанти влучили у відділення "Нової пошти", деталі
Один працівник отримав контузію, повідомили в компанії. Частина посилок, які знаходилися у відділені, вціліла.
Під час удару по торговельному центру у Костянтинівці в Донецькій області окупанти влучили у приміщення, у якому знаходилось вантажне відділення поштового оператора. Про це повідомили у "Новій пошті".
Як наголошується, усі співробітники живі, але один працівник отримав контузію. Наразі йому надається вся необхідна допомога.
На жаль, є постраждалі серед населення, зазначили у "Новій пошті".
За попередніми даними, частина посилок, які знаходилися у відділені, вціліла після удару.Важливо
Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі, наголосили поштовики.
"Цей черговий підступний удар вкотре нагадує нам, із ким ми маємо справу", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час ракетного удару 2 травня по депо і вантажному відділенню в Одесі компанії "Нова пошта" було знищено товарів на суму майже 3 мільйони гривень. Російська ракета знищила 904 відправлення вагою 15,5 тонни з одягом, побутовою технікою, дитячими іграшками, кормом для тварин тощо.
В ніч на 21 жовтня минулого року ЗС РФ вдарили двома ракетами С-300 по терміналу "Нової пошти", розташованому неподалік від західної околиці Харкова. Внаслідок удару загинули шість працівників поштового оператора.