Удар росіян по Костянтинівці: окупанти влучили у відділення "Нової пошти", деталі

Один працівник отримав контузію, повідомили в компанії. Частина посилок, які знаходилися у відділені, вціліла.

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Під час удару по торговельному центру у Костянтинівці в Донецькій області окупанти влучили у приміщення, у якому знаходилось вантажне відділення поштового оператора. Про це повідомили у "Новій пошті".

Як наголошується, усі співробітники живі, але один працівник отримав контузію. Наразі йому надається вся необхідна допомога.

На жаль, є постраждалі серед населення, зазначили у "Новій пошті".

За попередніми даними, частина посилок, які знаходилися у відділені, вціліла після удару.

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Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі, наголосили поштовики.

Фото: Нова Пошта

"Цей черговий підступний удар вкотре нагадує нам, із ким ми маємо справу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час ракетного удару 2 травня по депо і вантажному відділенню в Одесі компанії "Нова пошта" було знищено товарів на суму майже 3 мільйони гривень. Російська ракета знищила 904 відправлення вагою 15,5 тонни з одягом, побутовою технікою, дитячими іграшками, кормом для тварин тощо.

В ніч на 21 жовтня минулого року ЗС РФ вдарили двома ракетами С-300 по терміналу "Нової пошти", розташованому неподалік від західної околиці Харкова. Внаслідок удару загинули шість працівників поштового оператора.