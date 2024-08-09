Удар россиян по Константиновке: оккупанты попали в отделение "Новой почты", детали

Один работник получил контузию, сообщили в компании. Часть посылок, которые находились в отделении, уцелела.

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Во время удара по торговому центру в Константиновке в Донецкой области оккупанты попали в помещение, в котором находилось грузовое отделение почтового оператора. Об этом сообщили в "Новой почте".

Как отмечается, все сотрудники живы, но один сотрудник получил контузию. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.

К сожалению, есть пострадавшие среди населения, отметили в "Новой почте".

По предварительным данным, часть посылок, которые находились в отделении, уцелела после удара.

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Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме, отметили почтовики.

Фото: Нова Пошта

"Этот очередной коварный удар в очередной раз напоминает нам, с кем мы имеем дело", — говорится в сообщении.

Напомним, во время ракетного удара 2 мая по депо и грузовому отделению в Одессе компании "Новая почта" было уничтожено товаров на сумму почти 3 миллиона гривен. Российская ракета уничтожила 904 отправления весом 15,5 тонны с одеждой, бытовой техникой, детскими игрушками, кормом для животных и тому подобное.

В ночь на 21 октября прошлого года ВС РФ ударили двумя ракетами С-300 по терминалу "Новой почты", расположенному неподалеку от западной окраины Харькова. В результате удара погибли шесть работников почтового оператора.