Дослідники CAR з'ясували, коли була виготовлена ракета Х-101, якою РФ вразила "Охматдит"

Дослідники CAR виявили, що російська ракета була виготовлена всього за кілька тижнів, а можливо, і за кілька днів до удару по дитячій лікарні в Києві.

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Ракета Х-101, якою російські окупанти завдали Удару по найбільшій дитячій лікарні України "Охматдит" 8 липня 2024 року, була виготовлена незадовго до атаки — за 3 місяці або всього вісім днів. Про це заявили дослідники Conflict Armament Research (CAR).

"Аналіз CAR, заснований на фізичному дослідженні слідів на залишках, показує, що ракета, яка влучила в лікарню Охматдит, була випущена щонайбільше за три місяці до атаки — і, можливо, за вісім днів до цього", — йдеться у повідомленні.

Такий короткий проміжок часу між виробництвом і використанням ракет Х-101 — частина тенденції, яку дослідники вперше помітили у грудні 2022 року.

Слідчі CAR аналізували частину ракетного двигуна (включно з двигуном) і хвостову частину ракети Х-101.

Частини ракети, які аналізували слідчі CAR Фото: скриншот

На хвостовій частині ракети виявили частини 13-значного виробничого номера (31526379XXXXX). Цей формат відповідає маркуванню, яке вже виявляли на 11 інших російських ракетах Х-101, які Росія випустила по Україні після початку повномасштабної війни.

Частина виробничого номера на залишках ракети Х-101 Фото: скриншот

CAR приховав останні п’ять цифр, які б однозначно ідентифікували ракету.

Частини серійного номера ракети Х-101, вилученої після нападу Фото: скриншот

За даними дослідників, перші три цифри (315) виробничого номера є загальними для всіх російських ракет Х-101, як і наступні три цифри (263). У CAR заявили, що володіють інформацією про два варіанти останнього маркування, але задокументував "263" на всіх нещодавно виготовлених ракетах.

Цифри "7" і "9" вказують на те, що ракета була виготовлена ​​в другому кварталі 2024 року (між 1 квітня і 30 червня 2024 року). З огляду на те, що удар по дитячій лікарні стався 8 липня, це відкриття підтверджує, що ракету було виготовлено всього за кілька тижнів або, можливо, днів до атаки.

Керована зброя Х-101 має 13-значний код виробництва, з якого слідчі ЦАР зробили висновок про дату виробництва.

Зазначається, що 30 липня 2024 року слідчі CAR задокументували залишки ракети, яка влучила в лікарню в Києві. Аналітики ідентифікували ракету як російську керовану зброю класу "повітря-поверхня" Х-101. Оцінка CAR підтверджує заяви, зроблені іншими дослідницькими організаціями на основі аналізу відео атаки. Модель останнього покоління російської крилатої ракети Х-101 надійшла на озброєння у 2013 році.

Що відомо про обстріл лікарні "Охматдит"

Зазначимо, ЗС РФ вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" вдень 8 липня. Російські ракети поцілили по двох корпусах, всередині яких були хворі діти, їхні матері, лікарі, медичний персонал. Того ж дня ворог поцілив по ще двох лікарнях у центрі Києва та по об'єктах у Кривому Розі та Дніпрі. В підсумку росіяни убили понад 30 українців, ще 200 дістали поранення. На місці влучання правоохоронні органи відшукали уламки, які довели, що по Україні запустили саме ракети Х-101.

Військовий оглядач Денис Попович розповів, що ЗС РФ запустили по "Охматдиту" модернізовану ракету. Він також пояснив, які особливості цієї зброї спричинили такі важкі наслідки.