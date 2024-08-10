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У Донецькій області вводять нові правила комендантської години: що зміниться

Комендантська година
Фото: З відкритих джерел | Комендантська година (ілюстративне фото)

За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, населені пункти, які перебувають на відстані понад 10 км від лінії фронту, матимуть коротшу комендантську годину, ніж інші міста та села регіону.

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У Донецькій області з 12 серпня запроваджують нові графіки комендантської години. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години", — зазначив Філашкін.

Він уточнив, що вже підписав відповідне розпорядження.

Залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:

  • у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;
  • у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

"Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк", — наголосив Філашкін.

Голова Донецької ОВА також закликав мешканців дотримуватися комендантської години, уникати масових скупчень людей або ж евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Нагадаємо, 26 червня Вадим Філашкін заявив, що третя лінія фортифікаційних споруд, яку зводять у Донецькій області цивільні особи, вже готова на 90%.

З 1 квітня 2024 комендантську годину у Херсоні скоротили, вона триває з 21:00 до 05:00 щодня.