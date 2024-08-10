У Донецькій області вводять нові правила комендантської години: що зміниться

За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, населені пункти, які перебувають на відстані понад 10 км від лінії фронту, матимуть коротшу комендантську годину, ніж інші міста та села регіону.

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У Донецькій області з 12 серпня запроваджують нові графіки комендантської години. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"З 12 серпня на Донеччині почнуть діяти нові правила комендантської години", — зазначив Філашкін.

Він уточнив, що вже підписав відповідне розпорядження.

Залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:

у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;

у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

"Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк", — наголосив Філашкін.

Голова Донецької ОВА також закликав мешканців дотримуватися комендантської години, уникати масових скупчень людей або ж евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Нагадаємо, 26 червня Вадим Філашкін заявив, що третя лінія фортифікаційних споруд, яку зводять у Донецькій області цивільні особи, вже готова на 90%.

З 1 квітня 2024 комендантську годину у Херсоні скоротили, вона триває з 21:00 до 05:00 щодня.