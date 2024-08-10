В Донецкой области вводят новые правила комендантского часа: что изменится

По словам главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, населенные пункты, которые находятся на расстоянии более 10 км от линии фронта, будут иметь более короткий комендантский час, чем другие города и села региона.

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В Донецкой области с 12 августа вводят новые графики комендантского часа. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"С 12 августа в Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа", — отметил Филашкин.

Он уточнил, что уже подписал соответствующее распоряжение.

В зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:

в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, — с 21:00 до 05:00;

в населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее, чем на 10 километров, — с 17:00 до 09:00.

"Длинный комендантский час установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк", — подчеркнул Филашкин.

Глава Донецкой ОГА также призвал жителей соблюдать комендантский час, избегать массовых скоплений людей или же эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним, 26 июня Вадим Филашкин заявил, что третья линия фортификационных сооружений, которую возводят в Донецкой области гражданские лица, уже готова на 90%.

С 1 апреля 2024 комендантский час в Херсоне сократили, он длится с 21:00 до 05:00 ежедневно.