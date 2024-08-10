Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

В Донецкой области вводят новые правила комендантского часа: что изменится

Комендантский час
Фото: Из открытых источников | Комендантский час (иллюстративное фото)

По словам главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, населенные пункты, которые находятся на расстоянии более 10 км от линии фронта, будут иметь более короткий комендантский час, чем другие города и села региона.

Related video

В Донецкой области с 12 августа вводят новые графики комендантского часа. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"С 12 августа в Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа", — отметил Филашкин.

Он уточнил, что уже подписал соответствующее распоряжение.

В зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:

  • в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, — с 21:00 до 05:00;
  • в населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее, чем на 10 километров, — с 17:00 до 09:00.

"Длинный комендантский час установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк", — подчеркнул Филашкин.

Глава Донецкой ОГА также призвал жителей соблюдать комендантский час, избегать массовых скоплений людей или же эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним, 26 июня Вадим Филашкин заявил, что третья линия фортификационных сооружений, которую возводят в Донецкой области гражданские лица, уже готова на 90%.

С 1 апреля 2024 комендантский час в Херсоне сократили, он длится с 21:00 до 05:00 ежедневно.