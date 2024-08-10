В Донецкой области вводят новые правила комендантского часа: что изменится
По словам главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, населенные пункты, которые находятся на расстоянии более 10 км от линии фронта, будут иметь более короткий комендантский час, чем другие города и села региона.
В Донецкой области с 12 августа вводят новые графики комендантского часа. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"С 12 августа в Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа", — отметил Филашкин.
Он уточнил, что уже подписал соответствующее распоряжение.
В зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:
- в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, — с 21:00 до 05:00;
- в населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее, чем на 10 километров, — с 17:00 до 09:00.
"Длинный комендантский час установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк", — подчеркнул Филашкин.
Глава Донецкой ОГА также призвал жителей соблюдать комендантский час, избегать массовых скоплений людей или же эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Напомним, 26 июня Вадим Филашкин заявил, что третья линия фортификационных сооружений, которую возводят в Донецкой области гражданские лица, уже готова на 90%.
С 1 апреля 2024 комендантский час в Херсоне сократили, он длится с 21:00 до 05:00 ежедневно.