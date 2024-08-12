Російські війська нещодавно просунулися під Куп'янськом і Донецьком, — ISW

Російські джерела стверджують, що війська РФ захопили Желанне, Сергіївку та Іванівку, зайшли на східну околицю Гродівки на Покровському напрямку, але в ISW не знайшли підтверджень цього.

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Російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують діяти в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей, попередив 11 серпня речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник. Війська РФ також продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтверджених змін на лінії фронту не відбулося. Бої тривали на північ від Харкова у районі Глибокого, Вовчанська і Тихого 10-11 серпня. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у зведенні від 11 серпня.

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Підтверджено просування під Куп'янськом

ЗС РФ нещодавно просунулися в районі Куп'янська, геолоковані кадри за 11 серпня вказують на просування окупаційного угруповання на захід від Новоселівського. Російські провоєнні блогери стверджують, що ЗС РФ рухалися вперед на північ від Піщаного, на захід від Табаївки та на південь від Берестового. Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗС РФ атакували на північний схід від Куп'янська у районі Синьківки, на південний схід від Куп'янська в районі Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Піщаного та інших населених пунктів, зокрема на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва 10 і 11 серпня.

Війська РФ продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Івано-Дар'ївки та Виїмки 10 і 11 серпня.

Часів Яр

ЗС РФ провели наступальні операції в районі Часового Яру 11 серпня, але підтверджених змін лінії фронту не було. ЗС РФ продовжили наступальні операції в районі Часового Яру, зокрема у мікрорайонах Новий і Жовтневий, у районі Іванівського, Кліщіївки, Білої Гори.

Торецьк

ЗС РФ продовжили наступ біля Торецька 11 серпня, але без підтверджених змін лінії фронту.

Покровськ

Повідомляється, що 11 серпня російські війська просунулися в напрямку Покровська, та без підтверджених змін лінії фронту. Російські провоєнні блогери стверджували, що ЗС РФ просунулися на північ і захід від Невельського на глибину до 850 метрів у центральній і західній Іванівці. Зазначалося, що російські війська захопили Желанне, Сергіївку та Іванівку і зайшли на східну околицю Гродівки — водночас в ISW не знайшли підтверджень цього.

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Донецьк

Російські війська провели механізовану атаку чисельністю приблизно до роти на захід від Донецька 11 серпня, а також нещодавно просунулися на південний схід від Донецька. Геолоковані кадри за 11 серпня підтвердили, що ЗС РФ просунулися на південний схід від Водяного (південний захід від Донецька). Додаткові кадри за 11 серпня показують, що українські війська відбивають механізовану атаку чисельністю приблизно в роту на південний схід від Георгіївки.

Українська бригада, що діє в цьому районі, повідомила, що російські сили атакували двома броньованими колонами, перша складалася з п'яти бронемашин, а друга — з трьох. Повідомляється, що українські сили знищили три машини, пошкодили дві в першій колоні та знищили одну в другій колоні, після чого дві машини, що залишилися, відступили.

Російські джерела стверджували, що ЗС РФ наступали на північному заході Красногорівки, у Костянтинівці та в районі Перемоги, але ISW не виявила підтверджень.

Нагадаємо, що на пожежу на території Запорізької АЕС відреагували в МАГАТЕ.

Також повідомлялося, що в російських джерелах пишуть про український прорив у Курській області. Зазначається, що мобільні групи на 25 км просунулися в Біловському районі Курської області.