Российские войска недавно продвинулись под Купянском и Донецком, — ISW

Российские источники утверждают, что войска РФ захватили в Желанное, Сергеевку и Ивановку, зашли на восточную окраину Гродовки на Покровском направлении — но в ISW не нашли тому подтверждений.

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Российские диверсионно-разведывательные группы продолжают действовать в приграничных районах Сумской и Черниговской областей, предупредил 11 августа спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник. Войска РФ также продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не произошло. Бои продолжались к северу от Харькова в районе Глубокого, Волчанска и Тихого 10-11 августа. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 11 августа.

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Подтверждено продвижение под Купянском

ВС РФ недавно продвинулись в районе Купянска, геолоцированные кадры за 11 августа указывают на продвижение оккупационной группировки к западу от Новоселовского. Российские провоенные блогеры утверждают, что ВС РФ прошли вперед к северу от Песчаного, к западу от Табаевки и к югу от Берестово. Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ атаковали к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, к юго-востоку от Купянска в районе Берестово, Стельмаховки, Глушковки, Песчаного и других населенных пунктов, в т.ч. к юго-западу от Кременной в районе Серебрянского лесничества 10 и 11 августа.

Войска РФ продолжали наступательные операции на Северском направлении в районе Белогоровки; Верхнокаменского, Спорного, Ивано-Дарьевки и Выемки 10 и 11 августа.

Часов Яр

ВС РФ провели наступательные операции в районе Часового Яра 11 августа, но подтвержденных изменений линии фронта не было. ВС РФ продолжили наступательные операции в районе Часового Яра, в т. ч. микрорайонах Новый и Жовтневый, в районе Ивановского, Клещиевки, Белой Горы.

Торецк

ВС РФ продолжили наступление возле Торецка 11 августа, но без подтвержденных изменений линии фронта.

Покровск

Сообщается, что 11 августа российские войска продвинулись в направлении Покровска, но без подтвержденных изменений линии фронта. Российские провоенные блогеры утверждали, что ВС РФ продвинулись к северу и западу от Невельского на глубину до 850 метров в центральной и западной Ивановке. Утверждается, что российские войска захватили Желанное, Сергеевку и Ивановку и зашли на восточную окраину Гродовки — вместе с тем в ISW не нашли тому подтверждений.

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Донецк

Российские войска провели механизированную атаку численностью примерно в роту к западу от Донецка 11 августа, а также недавно продвинулись к юго-востоку от Донецка. Геолоцированные кадры за 11 августа подтвердили, что ВС РФ продвинулись к юго-востоку от Водяного (юго-запад от Донецка). Дополнительные кадры за 11 августа показывают, что украинские войска отражают механизированную атаку численностью примерно в роту к юго-востоку от Георгиевки.

Украинская бригада, действующая в упомянутом районе, сообщила, что российские силы атаковали двумя бронированными колоннами, первая состояла из пяти бронемашин, а вторая — из трех. Сообщается, что украинские силы уничтожили три машины, повредили две в первой колонне и уничтожили одну во второй колонне, после чего оставшиеся две машины отступили.

Российские источники утверждали, что ВС РФ наступали на северо-западе Красногоровки, в Константиновке и в районе Победы, но ISW не обнаружила подтверждений.

Напомним, что на пожар на территории Запорожской АЭС отреагировали в МАГАТЭ.

Также сообщалось, что в российских источниках пишут об украинском прорыве в Курской области. Отмечается, что мобильные группы на 25 км продвинулись в Беловском районе Курской области.