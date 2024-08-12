Прорив у Курській області: у 3-й ОШБр розповіли про "один із важливих плюсів"

Заступник комбрига Максим Жорін розповів, що Кремлю байдуже на своїх громадян за рідкісним винятком. Саме представників цього винятку "наловили" бійці ЗСУ.

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Майор ЗСУ та заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін назвав важливий результат наступу українських військ у Курській області РФ. Про це відомо з його публікації від 12 серпня.

"Один із важливих плюсів в контексті подій в Курській області — поповнення обмінного фонду", — зазначив він.

Заступник комбата пояснив, що захоплені в полон російські окупанти, особливо бійці спецпідрозділу чеченського управління Росгвардії "Ахмат", стануть Україні в пригоді.

Захоплені в полон у Курській області РФ бійці Фото: Соцмережi

Жорін наголосив, що обміни військовополоненими нині проходять "дуже рідко та важко". По-перше, це пов’язано з нестачею росіян у полоні. Друга причина — Росії байдуже на власних громадян окрім конкретних категорій.

"А ці категорії якраз і є серед наловлених російських баранів", — уточнив майор.

Він спрогнозував, що Кремлю доведеться навіть повертати з полону своїх строковиків. Зі слів військового, історія вийшла "занадто гучна", тому країна-агресорка не зможе вдати, буцімто "їх там не було".

Захоплені в полон у Курській області РФ бійці Фото: Соцмережі Захоплені в полон у Курській області РФ бійці Фото: Соцмережі

Нагадаємо, в ISW повідомили, що вночі на 11 серпня ЗСУ просунулися на понад 25 кілометрів у Біловському районі Курської області.

12 серпня на наступ ЗСУ у Курській області офіційно відреагували у МЗС Китаю. У заяві зазначено, що Пекін уважно стежить за ситуацію та продовжує закликати до деескалації "кризи".