Британські авіаносці класу Queen Elizabeth першими отримають безпілотники Gambit 5
Для цього розробникам з GA-ASI необхідно вирішити низку технічних завдань. Наприклад, посилити шасі для зльоту з катапульти і посадки на аерофінішер.
Американська компанія General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) представила новий проєкт важких безпілотних літальних апаратів Gambit, який призначений для палубної авіації. Як повідомили 13 серпня в Defence24, ці БПЛА візьмуть на озброєння британським флотом — їх розмістять на двох авіаносцях класу Queen Elizabeth, вони працюватимуть у тандемі з літаками F-35B Lightning II.
Ці безпілотники, пишуть оглядачі, розроблені для виконання широкого спектра завдань, зберігаючи при цьому економічну ефективність і гнучкість в експлуатації. Так програма Gambit охоплює п'ять моделей БПЛА, кожна з яких має модульну конструкцію і загальне ядро (Gambit core).
На основі цього ядра, що охоплює частину корпусу і двигуна, створюються наступні числові версії Gambit:
- Gambit 1 — дальній розвідувальний дрон.
- Gambit 2 — дрон для боїв повітря-повітря, який також може використовуватися як ведений.
- Gambit 3 — модель, призначена для навчання і тренувань.
- Gambit 4 — розвідувальний дрон зі зниженою помітністю.
- Gambit 5 — новітня військово-морська модель, адаптована для роботи з авіаносців.
Нещодавно анонсований БПЛА Gambit 5 схожий на свого бойового колегу другого варіанта. Імовірно, це модифікація вже відомого проєкту, доопрацьована з урахуванням особливих умов експлуатації. Так палубному безпілотнику необхідно мати засоби для зльоту з катапульти та посадки на аерофінішер, а також відповідну електроніку.
"Для того, щоб зробити Gambit 5 придатним для використання як носія, необхідно багато чого зробити: запуск із катапульти і посадка із затримкою. Як посилити шасі? Як додати хвостовий гак? Усі ці міркування мають значення", — коментує ініціативу директор GA-ASI зі стратегічних комунікацій і маркетингу Марк Брінклі.
Експерти зазначають, що прийняття на озброєння дронів Gambit 5 британським флотом відкриває нові можливості для зміцнення його бойових можливостей і підвищення ефективності виконання завдань. А взаємодія з літаками F-35B Lightning II дасть змогу оптимізувати розвідувальні та бойові операції та поліпшити загальну координацію в межах військово-морських місій.Важливо
Нагадаємо, 1 березня поточного року новий бойовий безпілотний літак другого покоління General Atomics XQ-67A здійснив перший політ.