Британські авіаносці класу Queen Elizabeth першими отримають безпілотники Gambit 5

Для цього розробникам з GA-ASI необхідно вирішити низку технічних завдань. Наприклад, посилити шасі для зльоту з катапульти і посадки на аерофінішер.

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Американська компанія General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) представила новий проєкт важких безпілотних літальних апаратів Gambit, який призначений для палубної авіації. Як повідомили 13 серпня в Defence24, ці БПЛА візьмуть на озброєння британським флотом — їх розмістять на двох авіаносцях класу Queen Elizabeth, вони працюватимуть у тандемі з літаками F-35B Lightning II.

Ці безпілотники, пишуть оглядачі, розроблені для виконання широкого спектра завдань, зберігаючи при цьому економічну ефективність і гнучкість в експлуатації. Так програма Gambit охоплює п'ять моделей БПЛА, кожна з яких має модульну конструкцію і загальне ядро (Gambit core).

На основі цього ядра, що охоплює частину корпусу і двигуна, створюються наступні числові версії Gambit:

Gambit 1 — дальній розвідувальний дрон.

— дальній розвідувальний дрон. Gambit 2 — дрон для боїв повітря-повітря, який також може використовуватися як ведений.

— дрон для боїв повітря-повітря, який також може використовуватися як ведений. Gambit 3 — модель, призначена для навчання і тренувань.

— модель, призначена для навчання і тренувань. Gambit 4 — розвідувальний дрон зі зниженою помітністю.

— розвідувальний дрон зі зниженою помітністю. Gambit 5 — новітня військово-морська модель, адаптована для роботи з авіаносців.

Фото: Відкриті джерела

Нещодавно анонсований БПЛА Gambit 5 схожий на свого бойового колегу другого варіанта. Імовірно, це модифікація вже відомого проєкту, доопрацьована з урахуванням особливих умов експлуатації. Так палубному безпілотнику необхідно мати засоби для зльоту з катапульти та посадки на аерофінішер, а також відповідну електроніку.

"Для того, щоб зробити Gambit 5 придатним для використання як носія, необхідно багато чого зробити: запуск із катапульти і посадка із затримкою. Як посилити шасі? Як додати хвостовий гак? Усі ці міркування мають значення", — коментує ініціативу директор GA-ASI зі стратегічних комунікацій і маркетингу Марк Брінклі.

Експерти зазначають, що прийняття на озброєння дронів Gambit 5 британським флотом відкриває нові можливості для зміцнення його бойових можливостей і підвищення ефективності виконання завдань. А взаємодія з літаками F-35B Lightning II дасть змогу оптимізувати розвідувальні та бойові операції та поліпшити загальну координацію в межах військово-морських місій.

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