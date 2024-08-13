"Бояться вогневого ураження": в Азовському морі тривалий час не спостергіаються кораблі РФ, — ВМС

За словами речника ВМС України Дмитра Плетенчука, у Чорному морі перебуває лише один підводний човен, який є носієм крилатих ракет, але він переважно виконує функції патрулювання.

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В акваторії Азовського моря вже тривалий час не спостерігається присутність бойових кораблів Російської Федерації, адже вони бояться українських ударів по ним. Про це в етері телемарафону заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

"В Азові ми тривалий час не спостерігаємо російських кораблів зі зрозумілих причин, ворог побоюється безпосереднього вогневого ураження", — сказав Плетенчук.

Він також повідомив, що у Чорному морі наразі перебуває лише один підводний човен, який є носієм крилатих ракет, але він здебільшого виконує функцію патрулювання.

Водночас російська авіація, за словами Дмитра Плетенчука, постійно присутня над акваторією Чорного моря.

Речник ВМС України також повідомив, що з 13 великих десантних кораблів у росіян залишилось п'ять.

Нагадаємо, 7 серпня Дмитро Плетенчук заявив, що російська логістика впирається в поромні переправи, це одна з причин, чому їх необхідно знищувати.

9 серпня капітан І рангу запасу Військово-морських сил ЗСУ Андрій Риженко повідомив, що на території тимчасово окупованого Кримського півострова росіяни намагаються не концентрувати величезну кількість особового складу ЗС РФ, проте їх там кілька десятків тисяч.