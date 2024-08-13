"Боятся огневого поражения": в Азовском море длительное время не наблюдаются корабли РФ, — ВМС

По словам спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, в Черном море находится только одна подводная лодка, которая является носителем крылатых ракет, но она преимущественно выполняет функции патрулирования.

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В акватории Азовского моря уже длительное время не наблюдается присутствие боевых кораблей Российской Федерации, ведь они боятся украинских ударов по ним. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"В Азове мы длительное время не наблюдаем российских кораблей по понятным причинам, враг опасается непосредственного огневого поражения", — сказал Плетенчук.

Он также сообщил, что в Черном море сейчас находится только одна подводная лодка, которая является носителем крылатых ракет, но она в основном выполняет функцию патрулирования.

В то же время российская авиация, по словам Дмитрия Плетенчука, постоянно присутствует над акваторией Черного моря.

Представитель ВМС Украины также сообщил, что из 13 больших десантных кораблей у россиян осталось пять.

Напомним, 7 августа Дмитрий Плетенчук заявил, что российская логистика упирается в паромные переправы, это одна из причин, почему их необходимо уничтожать.

9 августа капитан І ранга запаса Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко сообщил, что на территории временно оккупированного Крымского полуострова россияне стараются не концентрировать огромное количество личного состава ВС РФ, однако их там несколько десятков тысяч.