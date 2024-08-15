Не з'явиться ще 20 років: у РФ розповіли про терміни створення літака 6-го покоління

Тільки на з'ясування того, що новий винищувач буде симбіозом пілотованої авіації й безпілотних технологій, у російських чиновників пішло три роки.

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Генеральний директор Державного науково-дослідного інституту авіаційних систем (ДержНДІАС) Сергій Хохлов заявив, що терміни створення нового російського винищувача шостого покоління "залежать від замовника". За його словами, для розроблення такої машини знадобиться не менше ніж 30 років. Про це 13 серпня повідомило агентство ТАСС.

"Ми собі якісь такі терміни не ставили. Усе залежить, знову ж таки, від замовника: коли він остаточно сформує таке завдання для промисловості. Літак п'ятого покоління створювався понад 30 років. Тут горизонти, напевно, будуть принаймні не меншими. Робота вже почалася", — цитує агентство слова Хохлова.

Коментуючи заяву керівника ДержНДІАС, оглядачі Defense Express зазначили, що в Росії, схоже, взагалі вдають, що й гадки не мають, яким зрештою має бути винищувач шостого покоління. Річ у тім, що тільки на з'ясування того, що літак буде "опціонально пілотованим", в Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) пішло три роки, бо обговорення розпочалися ще 2021 року.

Іншими словами, за цей час в ОАК вирішили, що новий винищувач буде являти собою симбіоз пілотованої авіації та безпілотних технологій. При цьому аналітики звернули увагу, що західні програми літаків шостого покоління вже передбачають можливість опціонального пілотування — це робить заяву російських фахівців дещо запізнілою.

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Раніше Фокус писав про те, що держкорпорація "Ростех" анонсувала підготовку до початку виробництва винищувачів Су-75 The Checkmate. Російські чиновники 2023 року заявили, що цим винищувачем зацікавилися за кордоном, тому в проєкт внесли зміни, щоб адаптувати під потреби потенційного замовника.

Пізніше оглядачі Army Recognition зазначили, що загалом Су-75, як недорога альтернатива F-35, виглядає непогано. Але ймовірність того, що літак все ж таки полетить, з кожним днем стає дедалі меншою і меншою.