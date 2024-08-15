Носії ракет Х-47М2 "Кинджал": Україна вдарила по авіабазах РФ, в ISW розповіли про деталі

За словами аналітиків, Україна націлилася на російські авіабази, можливо, щоб перешкодити використовувати аеродроми для ударів коригованими авіабомбами по українських силах на передовій і цивільних районах.

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Українські сили провели масштабну серію ударів безпілотниками по російських авіабазах у ніч із 13 на 14 серпня, пошкодивши кілька аеродромів. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 14 серпня.

Президент України Володимир Зеленський подякував СБУ, ГУР та українським військовим 14 серпня за удари дронами по невказаних російських авіабазах. Автори звіту посилаються на публікації в українській пресі, де — з посиланням на джерела в СБУ — повідомлялося, що СБУ, ГУР, Сили спеціальних операцій і Сили безпілотних систем здійснили удари дронами по російських військових авіабазах у Курську, Воронежі, Борисоглібську Воронезької області та Саваслійці Нижньогородської області.

Цей удар назвали найбільшою українською атакою на російські авіабази з початку війни. Джерела СБУ також заявили, що Україна націлилася на ці авіабази, щоб завадити російським літакам використовувати аеродроми для ударів коректованими авіабомбами по українських силах на передовій і цивільних районах.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 серпня, чути звук вибухів під час українських ударів недалеко від Воронежа, приблизно за 3,5 км на північ від авіабази "Балтимор" у Воронежі. Супутникові знімки за 14 серпня на авіабазі Борисоглібськ показують, що українські удари пошкодили кілька ангарів, імовірно, недалеко від ремонтної будівлі, і, можливо, пошкодили літак. Кадри, опубліковані 14 серпня, показують, що дрон завдає удару по авіабазі Саваслейка, і подальший вибух. Українське джерело припустило, що удар пошкодив російський надзвуковий літак-перехоплювач МіГ-31, який може нести аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал". Але поки ISW не може провести незалежну перевірку наслідків українських ударів.

Нагадаємо, що на опублікованих відео атаки на авіабазу "Саваслейка видно, що БпЛА падали на стоянку літаків.

Також повідомлялося і про інші подробиці атаки на аеродром "Саваслейка": носії "Кинджалів" стояли просто неба.