Носители ракет Х-47М2 "Кинжал": Украина ударила по авиабазам РФ, в ISW рассказали о деталях

ПО словам аналитиков, Украина нацелилась на российские авиабазы, возможно, помешать использовать аэродромы для ударов корректируемыми авиабомбами по украинским силам на передовой и гражданским районам.

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Украинские силы провели масштабную серию ударов беспилотниками по российским авиабазам в ночь с 13 на 14 августа, повредив несколько аэродромов. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 14 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил СБУ, ГУР и украинских военных 14 августа за удары дронами по неуказанным российским авиабазам. Авторы отчета ссылаются на публикации в украинской прессе, где — со ссылкой на источники в СБУ — сообщалось, что СБУ, ГУР, Силы специальных операций и Силы беспилотных систем провели удары беспилотников по российским военным авиабазам в Курске, Воронеже, Борисоглебске Воронежской области и Саваслейке Нижегородской области.

Этот удар назвали крупнейшей украинской атакой на российские авиабазы ​​с начала войны. Источники СБУ также заявили, что Украина нацелилась на эти авиабазы, чтобы помешать российским самолетам использовать аэродромы для ударов корректируемыми авиабомбами по украинским силам на передовой и гражданским районам.

На геолокационных кадрах, опубликованных 13 августа, слышен звук взрывов во время украинских ударов недалеко от Воронежа, примерно в 3,5 км к северу от авиабазы "​​Балтимор" в Воронеже. Спутниковые снимки за 14 августа на авиабазе Борисоглебск показывают, что украинские удары повредили несколько ангаров, вероятно, недалеко от ремонтного здания, и, возможно, повредили самолет. Кадры, опубликованные 14 августа, показывают, что дрон наносит удар по авиабазе Саваслейка, и последующий взрыв. Украинский источник предположил, что удар повредил российский сверхзвуковой самолет-перехватчик МиГ-31, который может нести аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Но пока ISW не может провести независимую проверку последствий украинских ударов.

Напомним, что на опубликованных видео атаки на авиабазу "Саваслейка видно, что БпЛА падали на стоянку самолетов.

Также сообщалось и о других подробностях атаки на аэродром "Саваслейка": носители "Кинжалов" стояли под открытым небом.