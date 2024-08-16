У Сумській області формують гуманітарну допомогу для жителів Курщини: Клименко розкрив деталі

За словами міністра внутрішніх справ, триває процес формування допомоги для цивільних російського регіону, де ЗСУ продовжують успішну операцію. Україна дотримується норм міжнародного права і тому не поводиться жорстоко з населенням, на відміну від противника.

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Україна продовжує роботу в Сумській області, яку регулярно тероризують російські окупанти. Також готується гуманітарна допомога для цивільних у Курській області. Про це йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ опублікованій у соціальній мережі Facebook.

За словами міністра Ігоря Клименка, безпека українських громадян сьогодні в пріоритеті і це спільний виклик для підрозділів системи МВС та місцевої влади. Вони діють злагоджено та в чіткій координації.

"Евакуація жителів прифронтових громад Сумщини, надання гуманітарної допомоги, посилене патрулювання населених пунктів, реагування ДСНС — у пріоритеті. Також із головою Сумської ОВА Володимиром Артюхом налагодили процес формування гумдопомоги для цивільних на території проведення операції Сил оборони в Курській області", — заявив Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ окремо нагадав, що Україна дотримується зобов'язань, які були визначені міжнародним гуманітарним правом. Річ у тім, що населення, яке залишає російський регіон, здебільшого складається з громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Також це сім'ї з дітьми. Вони потребують їжі, води та ліків.

"Уже сформували близько 150 наборів продуктів харчування, які передали через військових для цивільних у зоні проведення оборонної операції. Жорстокість — це кривавий почерк російської армії. Гуманність і чітке дотримання норм міжнародного права — наші принципи, які відрізняють нас від росіян", — підсумував Ігор Клименко.

Нагадаємо, 16 серпня повідомлялося, як почуваються жителі частини Курської області під контролем ЗСУ. Літня пара в магазині зізналася, що вийшла з підвалу і їм ніхто не загрожує.

Також повідомлялося, що РФ евакуює жителів Курської області до Криму і десятки людей уже оселилися. За словами анонімного співробітника одного з оздоровчих центрів півострова, жителів російського регіону мають намір привозити як біженців і для них у пансіонатах почали виділяти місця. В Євпаторії деяких уже поселили.