В Сумской области формируют гуманитарную помощь для жителей Курщины: Клименко раскрыл детали

По словам министра внутренних дел, продолжается процесс формирования помощи для гражданских российского региона, где ВСУ продолжают успешную операцию. Украина соблюдает нормы международного права и поэтому не ведет себя жестоко с населением, в отличии от противника.

Related video

Украина продолжает работу в Сумской области, которую регулярно терроризируют российские оккупанты. Также готовится гуманитарная помощь для гражданских в Курской области. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел опубликованное в социальной сети Facebook.

По словам министра Игоря Клименко, безопасность украинских граждан сегодня в приоритете и это общий вызов для подразделений системы МВД и местной власти. Они действуют слаженно и в четкой координации.

"Эвакуация жителей прифронтовых громад Сумщины, оказание гуманитарной помощи, усиленное патрулирование населенных пунктов, реагирование ГСЧС — в приоритете. Также с председателем Сумской ОВА Владимиром Артюхом наладили процесс формирования гумпомощи для гражданских на территории проведения операции Сил обороны в Курской области", — заявил Игорь Клименко.

Министр внутренних дел отдельно напомнил, что Украина придерживается обязательств, которые были определены международным гуманитарным правом. Дело в том, что население, которое покидает российский регион, в основном состоит из граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью. Также это семьи с детьми. Они нуждаются в еде, воде и лекарствах.

"Уже сформировали около 150 наборов продуктов питания, которые передали через военных для гражданских в зоне проведения оборонительной операции. Жестокость — это кровавый почерк российской армии. Гуманность и четкое соблюдение норм международного права — наши принципы, которые отличают нас от россиян", — подытожил Игорь Клименко.

Напомним, 16 августа сообщалось, как себя чувствуют жители части Курской области под контролем ВСУ. Пожилая пара в магазине призналась, что вышла из подвала и им никто не угрожает.

Также сообщалось, что РФ эвакуирует жителей Курской области в Крым и десятки людей уже поселились. По словам анонимного сотрудника одного из оздоровительных центров полуострова, жителей российского региона намерены привозить в качестве беженцев и для них в пансионатах начали выделять места. В Евпатории некоторых уже поселили.