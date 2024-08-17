РФ звинуватила Україну в підготовці провокацій на АЕС: у МЗС відреагували

За словами речника дипломатичного відомства Георгія Тихого, противнику необхідно перестати поширювати небезпечну брехню, адже Київ не має озброєння, про яке заявили росіяни. Крім того, плани щодо його створення також відсутні.

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Росія може готувати чергову провокацію на атомних електростанціях, у якій звинуватить українську сторону, однак у Києва немає жодних планів, про які написав противник. Інформацію спростував речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

За його словами, зараз Україна спостерігає над черговим сплеском "божевільної російської пропаганди", де супротивник намагається звинуватити Україну в планах застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні електростанції.

"Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню", — заявив Георгій Тихий.

Окремо представник дипломатичного відомства додав, що Україна завжди була і залишається відповідальним членом ДНЯЗ (Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, — ред.). У Києва немає жодних "брудних бомб", а тим паче планів щодо їх створення.

Речник МЗС України нагадав, що російська сторона вже не вперше намагається звинуватити в цьому Київ.

"Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. Відтоді нічого не змінилося", — підсумував Георгій Тихий.

У МЗС спростували заяви Росії про підготовку провокацій із "брудними бомбами" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 16 серпня в Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія може готувати теракти на Запорізькій і Курській АЕС і вигадала легенди про "брудні бомби". За словами Андрія Коваленка, противник може влаштувати найближчим часом ядерні провокації одразу на двох атомних електростанціях і спробує звинуватити в цьому Україну. Усе через те, що плани противника провалилися.