РФ обвинила Украину в подготовке провокаций на АЭС: в МИД отреагировали

По словам спикера дипломатического ведомства Георгия Тихого, противнику необходимо перестать распространять опасную ложь, ведь Киев не имеет вооружения, о котором заявили россияне. Кроме того планы по его созданию также отсутствуют.

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Россия может готовить очередную провокацию на атомных электростанциях, в которой обвинит украинскую сторону, однако у Киева нет никаких планов, о которых написал противник. Информацию опроверг спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

По его словам, сейчас Украина наблюдает над очередным всплеском "сумасшедшей российской пропаганды", где противник пытается обвинить Украину в планах применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции.

"Официально опровергаем эти ложные сообщения. Украина не имеет ни намерения, ни возможности осуществлять любые подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь", — заявил Георгий Тихий.

Отдельно представитель дипломатического ведомства добавил, что Украина всегда была и остается ответственным членом ДНЯЗ (Договора о нераспространении ядерного оружия, — ред.). У Киева нет никаких "грязных бомб", а тем более планов по их созданию.

Спикер МИД Украины напомнил, что российская сторона уже не в первый раз пытается обвинить в этом Киев.

"Когда Россия впервые распространила эту чушь в 2022 году, мы пригласили миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь. С тех пор ничего не изменилось", — подытожил Георгий Тихий.

В МИД опровергли заявления России о подготовке провокаций с "грязными бомбами" Фото: Скриншот

Напомним, 16 августа в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия может готовить теракты на Запорожской и Курской АЭС и выдумала легенды о "грязных бомбах". По словам Андрея Коваленко, противник может устроить в ближайшее время ядерные провокации сразу на двух атомных электростанциях и попытается обвинить в этом Украину. Все из-за того, что планы противника провалились.