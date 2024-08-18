Економлять на ППО, снарядах і дронах: Німеччина може скоротити постачання зброї ЗСУ, у чому причина

Тотальна економія ФРН вдарить одразу по 30 пріоритетних для ЗСУ проєктах, включно із системами ППО, артилерією і безпілотниками. Проблеми можуть виникнути і з поставками боєприпасів, пише німецький таблоїд Bild.

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Поставки німецького озброєння в Україну опинилися під загрозою зриву через рішення уряду Німеччини. Про це пише німецький таблоїд Bild після ознайомлення зі звітом Міноборони ФРН.

Військова підтримка української армії спирається на рішення уряду про виділення Україні додаткової фінансової допомоги. Безперервні поставки всіх систем озброєнь, обіцяних Україні, тепер перебувають під загрозою: нові вимоги Міністерства фінансів "змінюють правила гри", сказано в документі.

За відомостями іншого німецького видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, через жорстку економію Німеччина перестане приймати заявки на військову допомогу Україні. МЗС України заявляє про маніпулятивність цих тверджень, оскільки бюджет Німеччини на 2025 рік затвердять у листопаді 2024 року.

У Міноборони ФРН впевнені, що скорочення фіндопомоги вже призвело до наслідків. Запити на запчастини для самохідних гаубиць зразка 2000 року вже не можуть закрити, оскільки їх потрібно закуповувати заново.

"У розпал наступу в Курській області українська армія вже не може в повному обсязі використовувати німецькі гаубиці. Згодом ситуація погіршиться ще сильніше", — вказують німецькі журналісти.

Міноборони Німеччини не може далі виконувати зобов'язання за новими проєктами підтримки ЗСУ, відмова торкнеться відразу 30 пріоритетних для України заходів на суму понад 3 млрд євро. Зокрема, це торкнеться протиповітряної оборони, артилерії та безпілотників. Додаткові проблеми можуть виникнути з поставками боєприпасів, які обіцяли Україні.

У звіті міністерства йдеться про те, що зараз безперервні поставки всіх систем озброєнь, обіцяних Україні, перебувають під загрозою. Нові вимоги Міністерства фінансів ФРН являють собою "зміну правил гри після її початку".

Нагадаємо, 15 серпня Німеччина оголосила про значний пакет військової допомоги для України, який передадуть до кінця 2024 року. До пакета увійдуть дві батареї ЗРК IRIS-T SLM, ще дві батареї малої дальності IRIS-T SLS, а також 10 самохідних установок Gepard із 35-мм гарматами.

Німецький концерн Rheinmetall збирався до кінця поточного року передати Україні першу бойову машину піхоти Lynx. Цю БМП хочуть виробляти на українському заводі.