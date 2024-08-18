Экономят на ПВО, снарядах и дронах: Германия может сократить поставки оружия ВСУ, в чем причина

Тотальная экономия ФРГ ударит сразу по 30 приоритетным для ВСУ проектам, включая системы ПВО, артиллерию и беспилотники. Проблемы могут возникнуть и с поставками боеприпасов, пишет немецкий таблоид Bild.

Related video

Поставки немецкого вооружения в Украину оказались под угрозой срыва из-за решения правительства Германии. Об этом пишет немецкий таблоид Bild после ознакомления с отчетом Минобороны ФРГ.

Военная поддержка украинской армии опирается на решение правительства о выделении Украине дополнительной финансовой помощи. Непрерывные поставки всех систем вооружений, обещанных Украине, теперь находятся под угрозой: новые требования Министерства финансов "меняют правила игры", сказано в документе.

По сведениям другого немецкого издания Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, из-за жесткой экономии Германия перестанет принимать заявки на военную помощь Украине. МИД Украины заявляет о манипулятивности данных утверждений, так как бюджет Германии на 2025 год утвердят в ноябре 2024 года.

В Минобороны ФРГ уверены, что сокращение финпомощи уже привело к последствиям. Запросы на запчасти для самоходных гаубиц образца 2000 года уже не могут закрыть, так как их нужно закупать заново.

"В разгар наступления в Курской области украинская армия уже не может в полном объеме использовать немецкие гаубицы. Со временем ситуация усугубится еще сильнее", — указывают немецкие журналисты.

Минобороны Германии не может дальше выполнять обязательства по новым проектам поддержки ВСУ, отказ коснется сразу 30 приоритетных для Украины мер на сумму более 3 млрд евро. В частности, это коснется противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников. Дополнительные проблемы могут возникнуть с поставками боеприпасов, которые обещали Украине.

В отчете министерства говорится, что сейчас непрерывные поставки всех систем вооружений, обещанных Украине, находятся под угрозой. Новые требования Министерства финансов ФРГ представляют собой "изменение правил игры после ее начала".

Напомним, 15 августа Германия объявила о значительном пакете военной помощи для Украины, который передадут до конца 2024 года. В пакет войдут две батареи ЗРК IRIS-T SLM, еще две батареи малой дальности IRIS-T SLS, а также 10 самоходных установок Gepard с 35-мм пушками.

Немецкий концерн Rheinmetall собирался до конца текущего года передать Украине первую боевую машину пехоты Lynx. Данную БМП хотят производить на украинском заводе.