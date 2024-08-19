Може з'явитися в Україні: Іран представив новий БПЛА подвійного призначення B1 Bavar

Іранський безпілотник призначений для виконання розвідувальних і ударних завдань. У бойовому варіанті БПЛА може бути оснащений двома видами боєголовок і виконувати завдання на відстані до 12 км.

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На міжнародній військовій виставці "Армія-2024" у Підмосков'ї було вперше продемонстровано іранський квадрокоптер B1 Bavar. Ця платформа привернула увагу завдяки своїм багатофункціональним можливостям і потенціалу використання в сучасних військових конфліктах. Про це 19 серпня повідомив ресурс European Defence Review.

За інформацією, представленою на іранському стенді, B1 Bavar призначений для виконання розвідувальних і ударних завдань. Безпілотник здатний виявляти і знищувати як нерухомі, так і рухомі цілі на коротких дистанціях. Також дрон, оснащений системою повернення на місце запуску, може продовжувати виконання місій після заміни батареї.

Система Bavar B1 охоплює: наземну станцію управління з дисплеєм і антеною, квадрокоптер, боєголовку, акумулятор і оптоелектронну камеру.

Цим БПЛА керує один оператор, а складання і підготовка до польоту займають менш ніж п'ять хвилин. Він злітає і сідає вертикально, що полегшує його використання в бойових умовах. При цьому дрони можуть використовуватися в рої, до 10 одиниць за один виліт.

Технічні характеристики дрона B1 Bavar:

максимальна злітна вага — 7 кг;

корисне навантаження — 2 кг;

габарити — 580 x 580 мм;

бойові частини — стрижнева боєголовка з 40 металевих стрижнів, осколково-фугасна боєголовка з 200 осколків по 1,5 г;

камера — оптоелектронна, 10-кратний зум;

час польоту — в ударній версії: 25 хвилин, у розвідувальній версії: 35 хвилин;

дальність польоту — в ударній версії: 12 км; у розвідувальній версії: 15 км;

максимальна швидкість — 80 км/год.

Оглядачі пишуть, що вибір виставки "Армія-2024" в Росії для дебюту B1 Bavar не випадковий.

"В умовах насиченого баражувальними боєприпасами повітряного простору, як, наприклад, на українському театрі військових дій, цей дрон може стати важливим інструментом. Не виключено, що іранська розробка незабаром з'явиться в реальних бойових умовах і пройде там своє випробування", — йдеться в публікації.

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Нагадаємо, за інформацією Reuters, Іран передасть Росії десятки балістичних ракет ближньої дії. Йдеться про Fath-360, які можуть уражати цілі на відстані до 120 кілометрів.