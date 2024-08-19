Может появиться в Украине: Иран представил новый БПЛА двойного назначения B1 Bavar

Иранский беспилотник предназначен для выполнения разведывательных и ударных задач. В боевом варианте БПЛА может быть оснащен двумя видами боеголовок и выполнять задачи на расстоянии до 12 км.

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На международной военной выставке "Армия-2024" в Подмосковье был впервые продемонстрирован иранский квадрокоптер B1 Bavar. Эта платформа привлекла внимание благодаря своим многофункциональным возможностям и потенциалу использования в современных военных конфликтах. Об этом 19 августа сообщил ресурс European Defence Review.

По информации, представленной на иранском стенде, B1 Bavar предназначен для выполнения разведывательных и ударных задач. Беспилотник способен обнаруживать и уничтожать как неподвижные, так и движущиеся цели на коротких дистанциях. Также дрон, оснащенный системой возврата на место запуска, может продолжать выполнение миссий после замены батареи.

Система Bavar B1 включает в себя: наземную станцию ​​управления с дисплеем и антенной, квадрокоптер, боеголовку, аккумулятор и оптоэлектронную камеру.

Данный БПЛА управляется одним оператором, а сборка и подготовка к полету занимают менее пяти минут. Он взлетает и садится вертикально, что облегчает его использование в боевых условиях. При этом дроны могут использоваться в рое, до 10 единиц за один вылет.

Технические характеристики дрона B1 Bavar:

максимальный взлетный вес — 7 кг;

полезная нагрузка — 2 кг;

габариты — 580 x 580 мм;

боевые части — стержневая боеголовка из 40 металлических стержней, осколочно-фугасная боеголовка из 200 осколков по 1,5 г;

камера — оптоэлектронная, 10-кратный зум;

время полета — в ударной версии: 25 минут, в разведывательной версии: 35 минут;

дальность полета — в ударной версии: 12 км; в разведывательной версии: 15 км;

максимальная скорость — 80 км/ч.

Обозреватели пишут, что выбор выставки "Армия-2024" в России для дебюта B1 Bavar не случаен.

"В условиях насыщенного барражирующими боеприпасами воздушного пространства, как, например, на украинском театре военных действий, этот дрон может стать важным инструментом. Не исключено, что иранская разработка вскоре появится в реальных боевых условиях и пройдет там свое испытание", — говорится в публикации.

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Напомним, по информации Reuters, Иран передаст России десятки баллистических ракет ближнего действия. Речь идет о Fath-360, которые могут поражать цели на расстоянии до 120 километров.