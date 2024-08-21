Дуже рідкісний "птах": ЗСУ знищили станцію РПМК-1 "Посмішка" росіян, — ОСУВ "Таврія" (відео)

Як розповів Дмитро Лиховій, загальні втрати російських військ в операційній зоні ОСГВ "Таврія" за 19 серпня становлять 69 осіб. Крім того, знищено було 25 одиниць військової техніки.

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ЗСУ знищили рідкісну російську військову техніку. Йдеться про РПМК-1 "Улыбка". Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, загальні втрати російських військ в операційній зоні ОСГВ "Таврія" за 19 серпня становлять 69 осіб. Крім того, знищено було 25 одиниць військової техніки:

одна бойова броньована машина,

4 артилерійські системи, 3 човни,

один гідроскутер,

10 автомобілів,

5 БПЛА.

"І окремо хотілося б відзначити дуже рідкісного "птаха" — радіопеленгаційний метеорологічний комплекс РПМК-1 "Улыбка", — зазначив Лиховій.

Дмитро Лиховій про поразку РПМК-1 "Улыбка" (дивитися з 04:30)

Що відомо про РПМК-1 "Улыбка"

Лиховій заявив, що це різновид радіолокаційної станції, що дає змогу через повітряні кулі збирати дані для визначення траєкторії артилерії та ракет.

Також зазначимо, що апаратура комплексу забезпечує передпольотну перевірку радіозонда, автоматичний супровід радіозонда в польоті, приймання й опрацювання метеорологічних і радіолокаційних даних, видавання метеобюлетений і аерологічних телеграм. Обчислювальне оснащення комплексу використовує адаптивні методи оброблення та аналізу інформації з елементами штучного інтелекту.

Раніше Фокус писав, як FPV-дрони порушили логістику ЗС РФ під Курськом. У РФ намагаються будувати понтонні переправи через річку Сейм, проте українські БПЛА ще на підході атакують автомобілі з понтонами та інженерну техніку.

Крім того, повідомлялося, що в бригаді "Рубіж" назвали основну тактику ЗС РФ на 3-х напрямках. Ворог намагається тиснути і просуватися далі на Бахмутському, Сіверському та Лиманському напрямках.