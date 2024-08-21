У США ухвалили стратегію ядерного стримування Китаю: у Пекіні відреагували

Представниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що КНР володіє таким арсеналом ядерної зброї, який необхідний для національної безпеки. Навпаки, США є найбільшим у світі творцем стратегічних ризиків ядерної загрози.

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Президент США Джо Байден у березні поточного року затвердив нову секретну ядерну стратегію, яка спрямована на реагування на ядерний арсенал Китаю, що швидко зростає. Цей крок являє собою значну зміну в американській ядерній політиці та пов'язаний із прогнозами Пентагона про те, що найближчим десятиліттям ядерний потенціал КНР може стати порівнянним з арсеналами США та Росії. Про це йдеться в матеріалі The New York Times від 20 серпня.

Повідомляється, що нова стратегія, названа "Керівництво із застосування ядерної зброї", була розроблена у відповідь на стурбованість Пентагона амбіціями Пекіна у сфері ядерного озброєння. Стратегія також готує США до можливих скоординованих ядерних загроз з боку Китаю, Росії та Північної Кореї.

Хоча Білий дім офіційно не оголошував про ухвалення цієї переглянутої стратегії, високопоставлені чиновники адміністрації натякали на її існування у своїх недавніх виступах. Очікується, що докладніша інформація буде представлена Конгресу до закінчення терміну президентства Байдена.

Реакція МЗС КНР

Інформацію The New York Times прокоментувала офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін. За її словами, Сполучені Штати є найбільшим у світі творцем стратегічних ризиків ядерної загрози. Водночас ядерний арсенал КНР непорівнянний з американським, додала вона. Ба більше, в Китаї існує доктрина незастосування ядерної зброї першим.

"США просувають версію про ядерну загрозу з боку Китаю, знаходячи виправдання для отримання стратегічної переваги. І факти повністю довели, що Сполучені Штати постійно роздмухували так звану теорію ядерної загрози Китаю останніми роками", — заявила представниця МЗС Китаю.

Важливо

Не починати першими: Китай збільшує ядерний арсенал, а США готуються до проблем

Нагадаємо, за інформацією Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Китай значно збільшив свій ядерний арсенал, з 410 боєголовок у січні 2023 року до 500 у січні 2024 року. Це свідчить про намір Пекіна наростити ядерні сили, можливо, до рівня США і Росії.