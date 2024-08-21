В США приняли стратегию ядерного сдерживания Китая: в Пекине отреагировали

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что КНР обладает таким арсеналом ядерного оружия, который необходим для национальной безопасности. Напротив, США являются крупнейшим в мире создателем стратегических рисков ядерной угрозы.

Related video

Президент США Джо Байден в марте текущего года утвердил новую секретную ядерную стратегию, которая направлена на реагирование на быстро растущий ядерный арсенал Китая. Этот шаг представляет собой значительное изменение в американской ядерной политике и связан с прогнозами Пентагона о том, что в ближайшее десятилетие ядерный потенциал КНР может стать сопоставимым с арсеналами США и России. Об этом говорится в материале The New York Times от 20 августа.

Сообщается, что новая стратегия, названная "Руководство по применению ядерного оружия", была разработана в ответ на обеспокоенность Пентагона амбициями Пекина в сфере ядерного вооружения. Стратегия также готовит США к возможным скоординированным ядерным угрозам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

Хотя Белый дом официально не объявлял о принятии этой пересмотренной стратегии, высокопоставленные чиновники администрации намекали на ее существование в своих недавних выступлениях. Ожидается, что более подробная информация будет представлена Конгрессу до окончания срока президентства Байдена.

Реакция МИД КНР

Информацию The New York Times прокомментировала официальный представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире создателем стратегических рисков ядерной угрозы. В то же время ядерный арсенал КНР несопоставим с американским, добавила она. Более того в Китае существует доктрина неприменения ядерного оружия первым.

"США продвигают версию о ядерной угрозе со стороны Китая, находя оправдания для получения стратегического преимущества. И факты полностью доказали, что Соединенные Штаты постоянно раздували так называемую теорию ядерной угрозы Китаю в последние годы", — заявила представитель МИД Китая.

Важно

Не начинать первыми: Китай увеличивает ядерный арсенал, а США готовятся к проблемам

Напомним, по информации Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Китай значительно увеличил свой ядерный арсенал, с 410 боеголовок в январе 2023 года до 500 в январе 2024 года. Это свидетельствует о намерении Пекина нарастить ядерные силы, возможно, до уровня США и России.