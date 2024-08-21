Суд над "азовцями" у РФ: українців хочуть ув'язнити на термін від 16 до 24 років (фото)

На лаві підсудних — дев'ять жінок, восьмеро із них готували їжу військовим. Для чоловіків прокуратура вимагає утримання в колоніях суворого режиму. Двох українців, яких обміняли раніше, судять заочно.

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У середу, 21 серпня, у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону Російської Федерації почалися дебати у справі 24 українських військовополонених. Це захисники та захисниці "Азовсталі", які у травні 2022 року здалися в полон. Прокуратура РФ вважає, що усі вони проходили службу в полку "Азов" і висловлювали "негативне ставлення до російськомовного населення", а також дотримувалися "проукраїнських радикальних поглядів". Про це пише "Медиазона".

24 українці обвинувачують у насильницькому захопленні влади, вчиненому злочинною організацією (частина 4 статті 35, стаття 278 КК РФ), а також в організації діяльності терористичної організації (частина 1 статті 205.5 КК РФ). Одинадцятьом підсудним додатково висунули звинувачення у проходженні навчання для терористичної діяльності (стаття 205.3 КК РФ).

Прокуратура вимагає для українських полонених покарання від 16 до 24 років позбавлення волі, причому для всіх чоловіків — у колоніях суворого режиму.

Серед обвинувачених дев'ять жінок. Двоє українців вже були обміняні (Давид Касаткін і Дмитро Лабінський), тому їх судять заочно. Ще один підсудний, Олександр Іщенко, помер у СІЗО, тому справу проти нього закрили.

Вісім жінок, які опинилися на лаві підсудних у Ростові, працювали кухарками та готували їжу для військових. Дехто потрапив у полон у Маріуполі, інші були затримані під час "фільтрації", коли намагалися виїхати з міста після його окупації Росією унаслідок боїв навесні 2022 року.

Фото: Медиазона

Прокури просять ув'язнити:

Ніну Бондаренко (кухарка, мати двох неповнолітніх дітей) — до 17 років;

Олега Міжгородського (колишній командир автомобільного взводу "Азова", звільнився зі служби 2021 року у званні лейтенанта) — до 22 років;

Ярослава Ждамарова (служив в "Азові" сапером і кінологом у 2015–2019 роках) — до 16 років;

Олександра Мероченця (був командиром гранатометного взводу) — 23 роки;

Микиту Тимоніна (стрілець-гранатометник) — 22 роки;

Владиславу Майбороду (кухарка) — 16 років;

Лілію Руденко (кухарка, має двох неповнолітніх дітей) — 19 років;

Олександра Мухіна (служив в "Азові" у 2017-2018 роках до звільнення у званні старшого солдата) — 22 роки;

Олексія Смикова (був снайпером, навідником мінометного розрахунку, кулеметником і радіотелефоністом-водолазом в "Азові") — 23 роки;

Олексій Смиков і Олександр Мухін Фото: Медиазона

Наталію Гольфінер (була начальницею продовольчого складу в "Азові" до січня 2022 року) — 16 років;

Олега Жаркова (в "Азові" він був вільнонайманим різноробочим) — 19,5 років;

Артема Гребешкова (колишній контрактник, має неповнолітню доньку) — 23 роки;

Марину Текіну (кухарка, має неповнолітню доньку) — 16,5 років;

Олену Аврамову (кухарка) — 17 років;

Олега Тишкула (лейтенант, колишній інструктор "Азова", у полку служив до 2021 року), — 24 роки;

Олег Тишкул Фото: Медиазона

Артура Грецького (солдат, навідник БТР, який вступив на службу в "Азов" за два роки до повномасштабного вторгнення) — 23 роки;

Лілію Павріанідіс (кухарка) — 17 років;

Ірину Могитич (кухарка, звільнилася 12 лютого 2022 року) — 16 років;

Анатолія Грицика — до 22 років;

Олександра Ірха — до 21 року;

Альону Бондарчук — до 17 років.

Уже обміняних полонених Давида Касаткіна і Дмитра Лабинського судять заочно і просять 24 і 23 роки позбавлення волі відповідно.

Нагадаємо, 31 липня стало відомо про смерть у полоні бійця "Азову" Олександра Іщенка. Він помер у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону.

За даними експертизи, 55-річний чоловік перед смертю отримав множинні переломи ребер, закриту тупу травму грудної клітки, а також ушкодження внаслідок контакту з тупим предметом.