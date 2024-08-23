Загрозливий напрямок: у ДПСУ розповіли про небезпеку біля кордону з Білоруссю (відео)

За останній період на кордоні з Білоруссю українські прикордонники не відзначали якихось нестандартних ситуацій чи провокативних дій. Розвідка стежить за тим, як обстановка може змінюватися та становити загрозу, зауважив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Лінія кордону з Білоруссю є загрозливою для України та залишатиметься такою, поки РБ перебуває у сфері впливу Росії. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону 23 серпня.

Він зауважив, що за останній час загалом ситуація поблизу кордону не змінилася. Зокрема прикордонники, ЗСУ й НГУ повністю контролюють лінію кордону по всій протяжності з Білоруссю.

"Якихось нестандартних ситуацій або ж провокативних дій за останній період ми також не відзначали. Треба розуміти, за тим, що відбувається вглиб території Білорусі, як ситуація може змінюватися, і наскільки вона може бути загрозливою для України, стежать підрозділи нашої розвідки для того, щоб надалі можна було реагувати адекватно й об'єктивно на можливі виклики", — сказав Андрій Демченко.

Речник ДПСУ наголосив, що загалом цей напрямок залишається, як і раніше, загрозливим. Зокрема, поки Білорусь залишається у сфері впливу РФ, поки Москва може тиснути на Мінськ для того, щоби, можливо, масштабніше країну долучити до війни. Тому потрібно мати сильну оборону та бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій.

Проте нині в Білорусі поблизу українського кордону не фіксується переміщення військової техніки чи особового складу.

"Я не виключаю того, що на догоду Кремлю Білорусь може тримати певні свої сили вглиб свого прикордоння на напрямку нашого кордону. Але, знову ж таки, продовжуємо стежити за змінами ситуації, щоб адекватно реагувати", — додав Демченко.

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Нагадаємо, 21 серпня у ЗМІ розповіли, що Білорусь розгорнула авіацію та війська протиповітряної оборони поблизу українського кордону. Тоді як лідер РБ Олександр Лукашенко заявив про нібито розміщення майже третини війська вздовж лінії кордону.

18 серпня речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не фіксували активність білоруських військових поблизу кордону з Україною. За його словами, Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку.