Угрожающее направление: в ГПСУ рассказали об опасности у границы с Беларусью (видео)

За последний период на границе с Беларусью украинские пограничники не отмечали каких-то нестандартных ситуаций или провокационных действий. Разведка следит за тем, насколько обстановка может меняться и становиться угрожающей, подчеркнул представитель ГПСУ Андрей Демченко.

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Линия границы с Беларусью является угрожающей для Украины и будет такой, пока РБ остается в сфере влияния России. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона 23 августа.

Он отметил, что за последнее время в целом ситуация вблизи границы не изменилась. В частности, пограничники, ВСУ и НГУ полностью контролируют линию границы по всей протяженности с Беларусью.

"Каких-то нестандартных ситуаций или провокационных действий за последний период мы также не отмечали. Надо понимать, что за тем, что происходит вглубь территории Беларуси, как ситуация может меняться, и насколько она может быть угрожающей для Украины, следят подразделения нашей разведки, чтобы в дальнейшем можно было реагировать адекватно и объективно на возникшие вызовы", — сказал Андрей Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что в целом это направление остается по-прежнему угрожающим. В частности, пока Беларусь находится в сфере влияния РФ, пока Москва может давить на Минск, чтобы, возможно, масштабнее страну приобщить к войне. Поэтому нужно иметь сильную оборону и быть готовым к развитию любых ситуаций.

Однако сейчас в Беларуси вблизи украинской границы не фиксируется перемещение военной техники или личного состава.

"Я не исключаю того, что в угоду Кремлю Беларусь может держать определенные свои силы вглубь своего приграничья в направлении нашей границы. Но, опять же, продолжаем следить за изменениями ситуации, чтобы адекватно реагировать", — добавил Демченко.

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Напомним, 21 августа в СМИ рассказали, что Беларусь развернула авиацию и войска противовоздушной обороны вблизи украинской границы. Тогда как лидер РБ Александр Лукашенко заявил о якобы размещении почти трети войска вдоль линии границы.

18 августа спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что пограничники не фиксировали активность белорусских военных вблизи границы с Украиной. По его словам, Лукашенко продолжает нагнетать информационную обстановку.