Київ ініціював засідання Ради НАТО-Україна: у чому причина

Представники країн-членів Альянсу під час зборів вислухають українського міністра оборони Рустема Умєрова, розповіла прессекретарка генсека НАТО Фара Дахлалла. Той поділиться з союзниками даними про ситуацію на фронті та розповість про потреби Києва.

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На прохання офіційного Києва в середу, 28 серпня, відбудеться засідання Ради НАТО-Україна. Пов'язано це з останніми обстрілами ЗС РФ. Про це заявила прессекретарка генсека Альянсу Єнса Столтенберга Фара Дахлалла, передає агентство Reuters.

За її словами, зустріч у середу пройде на рівні послів, і український міністр оборони Рустем Умєров через відеозв'язок повинен буде розповісти союзникам про ситуацію на полі бою, а також про пріоритетні потреби Києва загалом.

Ще одна тема, яку планують обговорити на майбутній зустрічі, стосується російського терору. Останні кілька днів ЗС РФ масовано атакують українські регіони за допомогою різного озброєння.

"Завтрашня зустріч відбудеться після нещодавньої хвилі потужних російських ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі. Союзники по НАТО надали суттєву підтримку протиповітряній обороні України і мають намір і далі зміцнювати її", — заявила Фара Дахлалла.

Варто зазначити, що Раду Україна-НАТО було створено торік і вона спрямована на те, щоб забезпечити тіснішу координацію між Альянсом і Києвом, який потребує допомоги. У засіданнях зазвичай беруть участь посли країн-членів, а також українські офіційні особи. Зустріч, яка відбудеться 28 серпня, була ініційована Україною.

Нагадаємо, 21 серпня повідомлялося, що країни НАТО не надали Україні обіцяні засоби ППО, про що писали в Bloomberg. Україна отримує установки протиповітряної оборони IRIS/T німецького виробництва. При цьому не надходять комплекси Patriot, про які на саміті НАТО у Вашингтоні розповів президент Джо Байден, пояснили журналісти.

26 серпня РФ застосувала понад сотню ракет і дронів і це була наймасованіша атака по Україні за час повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський заявив про багато пошкоджень в енергетиці після обстрілу ЗС РФ. За його словами, усюди тривають відновлювальні роботи, у низці регіонів відкривають Пункти незламності. У зв'язку з цим український президент закликав партнерів зняти обмеження в далекобійності.